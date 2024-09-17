Hopa\'da Yol Çöktü

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Hopa'da çöken yol böyle görüntülendi

ARTVİN - Artvin'in Hopa ilçesinde çöken karayolu dron ile görüntülendi.

Artvin'de dün öğle saatlerinde başlayarak etkisini süren şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Hopa ilçesinde Sanayi Sitesi Yanmış Köprü mevkiinde debisi yüksek dere Borçka-Hopa karayolunda asfaltın altını boşaltarak çökmesine neden oldu. Trafiğe kapanan yolda polis ekipleri tarafından güvenlik önlemi alınarak çöken Hopa'dan Borçka istikametine giden yol trafiğe kapatıldı. Trafik aksamaması için derenin karşısındaki alternatif yoldan kontrollü olarak verildi.