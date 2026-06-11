Horasan\'da 3 Yeni Gölet Hizmete Girdi

Erzurum'un Horasan ilçesinde tarım ve hayvancılığın gelişimine katkı sağlaması amacıyla yapılan 2,5 milyon metreküplük hacme sahip 3 gölet hizmete alındı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kırsal kalkınmayı destekleyen yatırımlar kapsamında Horasan ilçesine bağlı Iğırbığır, Yukarıtahirhoca ve Ardı mahallelerinde inşa edilen göletlerin yapımı tamamlandı.

Hayvan içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla yapılan göletlerin, bölgedeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerine de önemli katkı sunması bekleniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kırsal kalkınmayı destekleyen yatırımlara önem verdiklerini söyledi.

Göletlerin bölgeye hayırlı olması temennisinde bulunan Sekmen, "Şehrimizin farklı bölgelerinde şimdiye kadar 850'nin üzerinde hayata geçirdiğimiz göletlerle üreticilerimizin su ihtiyacını karşılıyor, tarımsal üretime ve hayvancılığa katkı sunuyoruz." dedi.

Sekmen, göletlere ilişkin, şunları kaydetti:

"Iğırbığır Mahallemizde hayvan içme suyu olarak inşa ettiğimiz göletimiz toplam 2,5 milyon metreküplük bir hacmi kapsıyor. Yukarıtahirhoca 240 bin, Ardı göletimiz de 60 bin metreküplük bir kapasiteye sahip. Su tutmaya başlayan her gölet, üreticimiz için yeni bir umut, yeni bir imkan anlamına geliyor. Tarımsal sulama ve hayvan içme suyu noktasında hayata geçirdiğimiz yatırımlarla kırsalda mahallelerimizin üretim gücünü artırıyoruz. Çiftçimizin ve besicimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Tarım ve hayvancılık, Erzurum ekonomisinin temel dinamiklerinden biridir."

Kırsalda üretimi artıracak her projeye önem verdiklerini vurgulayan Sekmen, "Arazi yapısı ve zemini uygun olan bölgelerde teknik çalışmalarımızı sürdürüyor, olumlu sonuç aldığımız alanlarda yeni göletler inşa ediyoruz. Üreticimizin ihtiyaç duyduğu her noktada olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.