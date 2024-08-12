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Horasan'da sel ekili arazilere zarar verdi

ERZURUM - Erzurum'un Horasan ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele dönüştü. İğdeli ve Hacıhalil mahallelerinde evler ve ahırlar su altında kaldı ekili araziler zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Horasan ilçesine bağlı İğdeli ve Hacıhalil Mahalle'sinde etkili olan sağanak yağış sele dönüşünce bölgedeki dereler taştı, su baskınları oluştu.

Sel nedeniyle iki mahallede de ekili araziler zarar görürken bazı ev ve ahırlar su altında kaldı.