Horgos Limanı\'nda Rekor Yük Treni Seferi

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URUMQİ, 4 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde önemli bir demiryolu merkezi olan Horgos Limanı, 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 12,5 artışla 8.730 Çin-Avrupa yük treni seferine hizmet vererek rekor kırdı.

Yerel gümrük yetkilileri, geçen yıl bu limanda bir önceki yıla göre yüzde 10,9 artışla toplam 12,1 milyon ton malın işlem gördüğünü ve bunun bir başka rekora işaret ettiğini belirtti.

Liman, 2024 yılında günde ortalama 22'den fazla Çin-Avrupa yük treni seferi düzenleyerek, günlük ihtiyaçlar, mekanik ve elektrikli ekipmanlar ile elektronik ürünler gibi artan sayıda "Çin malı" ürünün Orta Asya ve Avrupa pazarlarına taşınmasını kolaylaştırdı.

Horgos Gümrüğü yetkilisi Zhao Yuanfeng, "Kolaylaştırılmış prosedürler sayesinde bir yük treninin limandan geçiş süresi 12 saatten 6-8 saate indirildi" dedi.

Çin ile Avrasya'yı birbirine bağlayan önemli bir lojistik kanal haline gelen Horgos Limanı üzerinden, bugüne kadar 85 güzergahta çalışan 40.000'den fazla yük treni Orta Asya ve Avrupa'daki varış noktalarına ulaştı.