Horoz Dövüşü Operasyonu: 16 Gözaltı

Muğla'da, Köyceğiz Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Ü.B. ile 15 şüpheli horoz dövüştürürken yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Döğüşbelen Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bahisli horoz dövüşü yapıldığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.???????

Ekiplerin belirlenen adrese düzenlediği operasyonda, Köyceğiz Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Ü.B. ile 15 zanlı yakalandı.

Dövüştürülen 20 horoz, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüphelilerle ilgili adli işlem başlatıldığı ve ormanlık alana girmeleri sebebiyle de idari para cezası uygulandığı belirtildi.