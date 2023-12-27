 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
HÖZET Projesi ÖZDER özel ödülüne layık görüldü - Son Dakika
Üye Girişi

HÖZET Projesi ÖZDER özel ödülüne layık görüldü

Hakkari Üniversitesi Özel Eğitim Topluluğu (HÖZET) tarafından yürütülen 'Bir Dokunuşunla Değişir Her Şey' projesi, 2023 TOVAK-Prof. Dr. Yahya Özsoy Toplum Hizmetleri Ödülü kapsamında verilen Özel Eğitimciler Derneği (ÖZDER) özel ödülüne layık görüldü. Proje hakkında bilgi alan Rektör Prof. Dr. Ömer Pakiş, projede emeği geçenleri kutladı.

HÖZET Projesi ÖZDER özel ödülüne layık görüldü
27.12.2023 - 16:05,  Güncelleme: 16:06
Abone Ol

Hakkari Üniversitesi Özel Eğitim Topluluğu (HÖZET) tarafından yürütülen 'Bir Dokunuşunla Değişir Her Şey' projesi, 2023 TOVAK-Prof. Dr. Yahya Özsoy Toplum Hizmetleri Ödülü kapsamında verilen Özel Eğitimciler Derneği (ÖZDER) özel ödülüne layık görüldü.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, HÖZET Akademik Danışmanı Araştırma Görevlisi Savaş Berk ve beraberindeki proje yürütücüleri Rektör Prof. Dr. Ömer Pakiş'i ziyaret etti.

Proje hakkında bilgi alan Pakiş, projede emeği geçenleri kutladı.

Berk ise desteklerinden dolayı Pakiş'e, Rektör yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sait Taylan ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na teşekkür etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Hakkari Üniversitesi, Rektör, Ömer, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HÖZET Projesi ÖZDER özel ödülüne layık görüldü - Son Dakika


16:10
Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi
16:02
İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in Başrolünde Olduğu Dizi Arak'ın Adı Kara Olarak Değiştirildi İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in Başrolünde Olduğu Dizi Arak'ın Adı Kara Olarak Değiştirildi
15:53
Aliya İzzetbegoviç'in torunu Noel'i kutladı! Herkes merhum liderin o sözünü hatırlattı Aliya İzzetbegoviç'in torunu Noel'i kutladı! Herkes merhum liderin o sözünü hatırlattı
15:25
Siyasette seviye başka bir boyutta! MHP'den Özgür Özel'e ağır mı ağır sözler Siyasette seviye başka bir boyutta! MHP'den Özgür Özel'e ağır mı ağır sözler
15:21
Asgari ücret toplantısı öncesi Bakan Işıkhan ve TÜRK-İŞ Başkanı'ndan kritik görüşme! Taraflardan ilk açıklama Asgari ücret toplantısı öncesi Bakan Işıkhan ve TÜRK-İŞ Başkanı'ndan kritik görüşme! Taraflardan ilk açıklama
15:19
İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 21 bine yükseldi İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 21 bine yükseldi
15:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki: Hitler'den bir farkı yok Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki: Hitler'den bir farkı yok
15:02
Yoğun Yağışlar Sonucunda Rincon Kasabasının Köprüsü Yıkıldı Yoğun Yağışlar Sonucunda Rincon Kasabasının Köprüsü Yıkıldı

Son Dakika
16:10 Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi
16:02 İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in Başrolünde Olduğu Dizi Arak'ın Adı Kara Olarak Değiştirildi
15:53 Aliya İzzetbegoviç'in torunu Noel'i kutladı! Herkes merhum liderin o sözünü hatırlattı
15:25 Siyasette seviye başka bir boyutta! MHP'den Özgür Özel'e ağır mı ağır sözler
15:21 Asgari ücret toplantısı öncesi Bakan Işıkhan ve TÜRK-İŞ Başkanı'ndan kritik görüşme! Taraflardan ilk açıklama
15:19 İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 21 bine yükseldi
15:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki: Hitler'den bir farkı yok
15:02 Yoğun Yağışlar Sonucunda Rincon Kasabasının Köprüsü Yıkıldı
14:55 Ankara'da Gazi ve Şehit Yakınları DEM Parti Önünde Eylem Yaptı
14:32 Hakeme saldıran eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 16:42:46. #1.13#
SON DAKİKA: HÖZET Projesi ÖZDER özel ödülüne layık görüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement