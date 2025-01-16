HPV Aşısı ile Rahim Ağzı Kanseri Önlenebilir - Son Dakika
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HPV Aşısı ile Rahim Ağzı Kanseri Önlenebilir

Prof. Dr. Buyru, rahim ağzı kanserinin önlenmesinde HPV aşısının önemine dikkat çekti.

16.01.2025 16:20
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Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, erken tanıyla önlenmesi mümkün olan rahim ağzı kanserinde aşının büyük ölçüde önem taşıdığını bildirdi.

Prof. Dr. Buyru yaptığı yazılı açıklamada, rahim ağzı kanserinin (serviks) cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon hastalığı olduğunu, Human Papilloma Virüsü'nün (HPV) rahim ağzı kanserine yol açtığını belirtti.

Bu kanser türünü önlemenin iki yolu olduğuna dikkati çeken Buyru, "Bütün topluma, belirli yaş aralığında kız ve erkek çocuklarına aşı yapılması gerekir. Çünkü HPV'yle ilişkili bir enfeksiyon hastalığı olduğu için büyük ölçüde aşı yaparak hastalığı önlemek mümkün olabiliyor. Buna ek olarak aşı yapılmış olsa da yine 21 yaş üstü kadınların HPV açısından taranması veya pap smear yapılıp, rahim ağzı kanserine dönüşebilecek problem olup olmadığının araştırılması hastalığın ortaya çıkmasını büyük ölçüde engelliyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin HPV tarama programıyla başarılı bir ülke olduğunu vurgulayan Buyru, gelişmiş ülkelerde hem aşı yapılmasının hem de tarama yönteminin topluma düzgün olarak uygulanması sayesinde rahim ağzı kanserinin daha az görüldüğünün altını çizdi.

Gelişmemiş ülkelerde rahim ağzı kanserinin hem sosyoekonomik düzeyle hem de tarama yönteminin tam olarak uygulanmamasıyla daha sık karşılaşılan bir hastalık olduğunu aktaran Buyru, şöyle devam etti:

"Ülkemiz bu açıdan oldukça başarılı. Sağlık Bakanlığının KETEM (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi) ve aile hekimliklerinde ücretsiz uyguladığı bir HPV tarama yöntemi var. KETEM'lerde, kadın sağlığı merkezlerinde, aile hekimliklerinde uygun olan hastalarda yani gerekli koşullara uyan hastalarda ücretsiz olarak bu tarama yöntemi uygulanabiliyor. Eğer tarama yönteminde bir problem tespit edilirse daha ileri yöntemlere başvurup gerek teşhis, gerek tedavi açısından önlemler alarak hastalığın tüm toplumdan uzaklaştırılması amaçlanıyor."

Vatandaşlara önerilerde de bulunan Buyru, "21 yaşından sonra evli olan veya cinsel aktivitesi olan kadınlar için bu yöntemleri öneriyoruz. Daha önce cinsel ilişkide bulunmayan bir kadın için bu yöntemlere başvurmaya gerek yok. Çünkü rahim ağzı kanseri cinsel yolla bulaşan bir hastalık. Eğer daha önce cinsel aktivitede bulunmuşsa, 21 yaşından sonra her kadının HPV taraması veya smear yöntemi ile araştırılması ve bunun belirli aralıklarla tekrarlanması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel HPV Aşısı ile Rahim Ağzı Kanseri Önlenebilir - Son Dakika

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