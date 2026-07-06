HPV Aşısı Kararı Kadın Sağlığını Tehlikeye Attı - Son Dakika
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HPV Aşısı Kararı Kadın Sağlığını Tehlikeye Attı

06.07.2026 19:48
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AYM'nin HPV aşı bedelini iade talebini reddetmesi, kadınların yaşam haklarını riske atıyor.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), HPV aşısı bedelinin iadesi talebinin reddine ilişkin kararının, "önlenebilir bir hastalık karşısında binlerce kadının yaşam hakkını ve sağlığını doğrudan riske attığını" ifade etti.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre AYM, Alkim İrem Özdemir'in HPV aşı bedelinin ödenmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) karşı açtığı alacak davasının reddedilmesi nedeniyle "maddi ve manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi hakkının ihlal edildiği" iddiasını değerlendirdi. AYM, başvuru konusu ret kararında ihlal olmadığına hükmetti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, sosyal medya hesabından karara ilişkin şu tepkiyi gösterdi:

"Anayasa Mahkemesi HPV aşısı bedelinin iadesi talebini reddederek, toplum sağlığı ve kadın hakları açısından kabul edilemez bir karara imza attı."

Dünya genelinde 148 ülkede ücretsiz olarak sağlanan ve rahim ağzı kanserini önlemede hayati önem taşıyan bu aşıya erişim, yüksek mahkemenin kararıyla tamamen bireylerin maddi gücüne bırakılmış oldu. Koruyucu sağlık hizmetlerini iktidarın ekonomik kaygılarıyla sıkıştırması, önlenebilir bir hastalık karşısında binlerce kadının yaşam hakkını ve sağlığını doğrudan riske atıyor.

Bu kararla meselenin ne kadar sınıfsal olduğunu ve derin bir toplumsal eşitsizlik yarattığını bir kez daha görüyoruz; adeta 'parası olan yaşasın' deniliyor. Sağlık hakkını ve kadınların geleceğini korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bütçe kısıtlamaları hiçbir yurttaşımızın yaşam hakkından daha değerli olamaz. Herkes için eşit, adil ve ücretsiz sağlık erişimini kalıcı hale getirene dek bu haklı talebin kararlılıkla takipçisi olacağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel HPV Aşısı Kararı Kadın Sağlığını Tehlikeye Attı - Son Dakika

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