Hrant Dink İçin 18. Yıl Anma Töreni Düzenlendi

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink için 18'nci ölüm yıldönümü nedeniyle saldırıya uğradığı Sebat apartmanı önünde anma töreni düzenlendi.

19 Ocak 2007'de silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink için bugün saat 15.00'te, öldürüldüğü yer olan Agos Gazetesi'nin eski merkezinin bulunduğu Sebat Apartmanı önünde anma töreni düzenlendi. Sebat apartmanının bulunduğu Halaskargazi Caddesi polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Tören alanına girmek isteyenlere üst taraması yapıldı. Törene Hrant Dink'in ailesi, yakın arkadaşları ve sevenleri pankartlarla Sebat Apartmanında toplandı.. Törende Hrant Dink'in arkadaşı Takuhi Tomasyan konuşma yaptı.

'ACININ ESKİSİ, YENİSİ OLMAZ'

Anma töreninde konuşma yapan Takuhi Tomasyan, "Canım Hrant'ım, canım kardeşim, o korkunç cuma, 19 Ocak 2007 tarihinden bugüne tam 18 yıl geçti. Her yıl 19 Ocak'ta seni anmak için binlerce can kardeşin burada toplandı. Her yıl senin de çok sevdiğin kişiler bu pencereden sana seslendiler. Senin insan sevginden, toprak sevginden, adalet sevginden, demokrasi sevginden, barış ve özgürlük aşkından bahsettiler. Sana kalkan elleri lanetlediler. Sana kalkan elleri hazırlayan iklimi lanetlediler. 18 yıl sonra hala ve daima hep birlikte lanetliyoruz. Canım kardeşim, güzel Hrant'ım bu yıl çok sevgili arkadaşların, Hrant'ın arkadaşları, bu pencereden benim sana seslenmemi istediler. Nasıl yok yapamam diyebilirdim ki? Ben ki o güzelim gençlerinin bir dediğini iki etmeyen Takuhi'yim. Tabii dedim, dedim ama gel de bana sor. Acının eskisi, yenisi olmaz. Acı acıdır. Senin acın yetmiyormuş gibi bir de yenisi eklendi kardeş kayıplarıma" dedi.