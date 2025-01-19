Hrant Dink, Ölümünün 18\'inci Yılında Anıldı

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Haber-Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) - Uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden gazeteci Hrant Dink, ölümünün 18'inci yılında, Şişli'deki Agos Gazetesi önünde düzenlenen törenle anıldı. Yüzlerce kişinin katıldığı anma töreninde, Dink'in öldürüldüğü noktaya karanfiller bırakıldı, "Katiller halka hesap verecek", "Hepimiz Hrantız, Hepimiz Ermeniyiz" sloganları atıldı.

19 Ocak 2007'de tetikçi Ogün Samast tarafından vurularak öldürülen gazeteci ve insan hakları savunucusu Hrant Dink için, ölümünün 18'inci yılında saldırıya uğradığı Agos Gazetesi'nin eski merkezinin bulunduğu Sebat Apartmanı önünde anma töreni düzenlendi.

Anmaya Dink Ailesi'nin yanısıra, dostları, yakınları, CHP İl Başkanı Özgür Çelik, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, DEM Parti milletvekili Meral Danış Beştaş, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda siyasetçi, gazeteci ve sivi toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

Anmada sık sık "Katiller halka hesap verecek", "Yaşasın halkların kardeşliği", "Hepimiz Hrantız, Hepimiz Ermeniyiz" sloganları atıldı.

Öldürüldüğü yere karanfiller bırakıldı

Dink'in öldürüldüğü noktaya karanfiller bırakıldı, apartmana Hrant Dink'in resminin olduğu pankart asıldı. Törende Hrant Dink'in konuşması dinletildi.

Çiğdem Mater ve Osman Kavala'nın mektupları okundu

Saygı duruşu ile başlayan anma töreninde, Gezi Parkı Davasından cezaevinde bulunan Çiğdem Mater ve iş insanı Osman Kavala'nın mektupları okundu.

Sanatçı Tülin Özer tarafından okunan Çiğdem Mater'in mektubunda şu ifadeler yer aldı:

"Bugün eminim Sebat Apartmanı'nın önünde, Hrant öldürüldüğünde henüz doğmamış olanlar var. Kuşaklar değişiyor ama neredeyiz sorusunun yanıtı, gücünü Sebat ile burada olmaktan alıyor. İnatla hala buradayız. Milli mutabakata yüksek sesle itiraz edenlerin, geçmişle yüzleşmeden geleceği inşa edemeyeceğimizi bilenlerin, barış demekten vazgeçmeyenlerin inadı ve umuduyla buradayız. Bize düşen, Hrant'ın açtığı kapılardan geçmek, konuşmak, dinlemek, anlamak ve yeni bir gelecek inşa etmenin yollarını bulmak Hrant Dink'e sözümüz olsun."

Oyuncu Eraslan Sağlam da Gezi davası hükümlüsü iş insanı Osman Kavala'nın, "Ben de kendimi orada sizinle birlikte Hrant'ın vurulduğu yerde, Hrant'ın yanında hissediyorum. Her türlü zorbalığa rağmen adaletin egemen olacağı günleri görmeyi umut ediyorum" yazılı mektubunu okudu.

Anmada, Dink'in yakın arkadaşı Takuhi Tomasyan da konuşma yaptı.