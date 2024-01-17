 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
HSK, 4 Yargıtay üyeliği için seçim yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

HSK, 4 Yargıtay üyeliği için seçim yaptı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), boş bulunan 4 Yargıtay üyeliği için seçim yaptı. Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili İhsan Kamil Akçadırcı, Yargıtay üyeliğine seçildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni seçilen üyelere başarı diledi. HSK, başsavcı ve başsavcıvekillerinin yerine daha sonra atama yapacak.

HSK, 4 Yargıtay üyeliği için seçim yaptı
17.01.2024 - 12:27,  Güncelleme: 12:29
Abone Ol

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), boş bulunan 4 Yargıtay üyeliği için seçim yaptı.

Hakimler Savcılar Genel Kurulunca, Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili İhsan Kamil Akçadırcı, Yargıtay üyeliğine seçildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni seçilen üyelere başarı diledi.

Yargıtay üyeliklerine seçilen başsavcı ve başsavcıvekillerinin yerine HSK tarafından daha sonra atama yapılacak.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Hakimler Savcılar Kurulu, Yılmaz Ankara, Yargıtay, Kamu, Yargı, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HSK, 4 Yargıtay üyeliği için seçim yaptı - Son Dakika


13:06
Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu
13:04
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler
12:33
Rusya'da Sosyal Deney: Etek Altından Fotoğraf Çeken Adam Dayak Yedi Rusya'da Sosyal Deney: Etek Altından Fotoğraf Çeken Adam Dayak Yedi
12:06
9000 bin olan Bağ-Kur emekli prim günü sayısı 7200 güne düşürülecek 9000 bin olan Bağ-Kur emekli prim günü sayısı 7200 güne düşürülecek
12:03
Emekliye yapılan zam Fatih Erbakan'ı tatmin etmedi: Bu rakamlarla geçinebilmek asla mümkün değildir Emekliye yapılan zam Fatih Erbakan'ı tatmin etmedi: Bu rakamlarla geçinebilmek asla mümkün değildir
12:02
Sağlık Bakanı Koca: En sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor Sağlık Bakanı Koca: En sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor
11:41
Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı
11:34
CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı

Son Dakika
13:04 Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler
13:06 Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu
12:33 Rusya'da Sosyal Deney: Etek Altından Fotoğraf Çeken Adam Dayak Yedi
12:06 9000 bin olan Bağ-Kur emekli prim günü sayısı 7200 güne düşürülecek
12:03 Emekliye yapılan zam Fatih Erbakan'ı tatmin etmedi: Bu rakamlarla geçinebilmek asla mümkün değildir
12:02 Sağlık Bakanı Koca: En sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor
11:41 Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı
11:34 CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı
11:34 Avukat, müvekkiline uyuşturucu verdiği iddiasını reddetti
11:28 Çinli bilim insanları laboratuvarda daha ölümcül bir corona virüsü üretti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 13:33:34. #1.12#
SON DAKİKA: HSK, 4 Yargıtay üyeliği için seçim yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement