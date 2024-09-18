HSK 41 Hakim ve 17 Savcı Listesini Yayınladı

Güncel

(ANKARA) - Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, Cumhuriyet başsavcısı ve savcılar ile idari yargı hakimlerinin isim listelerinden oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan HSK kararında, birinci dereceye yükselmiş olup 31 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak adli yargı hakim Cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isimlerinden oluşan listelere yer verildi.

Buna göre;Resmi Gazete'de yayımlanan listede 41 hakim, 17 savcı ve 11 idari yargı hakiminin ismi yer aldı. Birinci dereceye yükseldikleri ve sürelerini bitirdikleri halde listede isimlerini göremeyenler 30 gün içinde HSK'ye yazılı başvuruda bulunmak suretiyle durumlarının incelenmesini isteyebilecek.

Resmi Gazete'de, 2 yıllık yükselme sürelerini aldıkları aylıkta Ağustos 2024 dönemi sonuna kadar bitiren adli yargı hakim, Cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarının bulunduğu listeler de yayımlandı.