HSK'dan 12 Hakim ve Savcı Ataması

18.03.2026 23:59
HSK, 12 savcı ve hakimin görev yerlerini değiştirdi. Faruk Kaynak Amasya, Fatih Kocaman Antalya'da.

HAKİM ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yayımlanan kararname ile 12 savcı ve hakimin görev yeri değişti. Karara göre, Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı ise Fatih Kocaman oldu.

HSK tarafından yayımlanan Kararnameye göre, Pınar Şafak İstanbul Ticaret Mahkemesi Başkanlığından, Bakırköy Hakimliğine, Sadullah Güler ise Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine, Mesut Bilen ise Bursa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından, İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Gökberk Sunal ise İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine, Semra Tekin Doğan ise İstanbul Hakimliğinden, İstanbul Ticaret Mahkemesi Başkanlığına, Ramazan Yılmaz ise Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığından, Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, İdris Arda Aygün ise İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğinden, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Faruk Kaynak ise Yargıtay Cumhuriyet Savcılığından, Amasya Cumhuriyet Başsavcılığına, Çağlayan Çakmak Kocaman ise Amasya Hakimliğinden, Antalya Hakimliğine, Fatih Kocaman ise Amasya Cumhuriyet Başsavcılığından, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına, Yakup Ali Kahveci ise Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Mehmet Akif Katırcı ise Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğinden, Antalya Bölge Adliyesi Cumhuriyet Savcılığına atandı.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
