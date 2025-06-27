HSK Müfettişi Bıçakla Yaralandı - Son Dakika
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HSK Müfettişi Bıçakla Yaralandı

27.06.2025 13:49
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Berat Çingay'ın HSK Müfettişi Mehmet Aslan'ı bıçakla yaraladığı davanın duruşması devam ediyor.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Müfettişi Mehmet Aslan'ı bıçakla yaralayan şüpheli Berat Çingay'ın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Çingay ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti başkanı, dosyaya gelen evrakları okuduktan sonra tanık beyanlarının alınacağını bildirdi.

Tanık B.K., sanığın 2015'ten beri komşusu olduğunu, daha önce kapısına ekmek bıçağıyla dayanıp ailesi ve kendisini tehdit ettiğini söyledi. B.K, sanıktan şikayetçi olduklarını, fakat ailesinin araya girmesiyle şikayeti geri çektiklerini ifade etti.

Tanık M.C. ise sanığı iş yerinden tanıdığını, birkaç kez "Buradan ses geliyor. Burada kamera mı var?" diye dükkanına bıçakla geldiğini, sokakta yoldan geçenlerle de kavgasına şahit olduğunu anlattı.

Tanık Ö.Ç. de Çingay'ın komşusu olduğunu, psikolojik sorunlarının bulunduğunu söyledi. Ö.Ç, "Onu birkaç kez uyardım. Komşumun evine saldırdı. Şikayet ettik, fakat ailesi araya girdi." diye konuştu.

Tanık beyanlarının ardından söz alan sanık avukatı, emniyette ifadesi alınan 5 tanığın mahkemede dinlenilmesini istedi. Sanık avukatı, müvekkilinin hareketlerinin hayatın olağan akışına uygun olmadığını, sırf bu olayın bile cezai ehliyetinin bulunmadığının bir göstergesi olduğunu savundu.

Avukat, müvekkili hakkında akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair Adli Tıp Kurumundan yeniden rapor istenmesini talep etti.

Müşteki avukatı da tanık beyanlarının sanığın hasta değil suçlu olduğunu gösterdiğini belirterek, sanığın en ağır cezayı alması gerektiğini söyledi.

"Cezaevinde benimle dalga geçiyorlar"

Daha sonra söz alan sanık Berat Çingay, Elazığ'ın Keban ilçesinde adliyedeki görevinden istifa ettikten sonra bunalıma girdiğini, 5 yıl ilaç kullandığını anlattı.

İlaçlar yüzünden hastalığının daha da kötüleştiğini savunan Çingay, "Ben hala kuşkucuyum, Arslan, beni takip etmiyorsa benim hastalığımı nerden biliyordu. Kimse bana inanmıyor, ama ben olayı 3 farklı şekilde hatırlıyorum. Hangisi gerçek bilmiyorum. Cezaevinde benimle dalga geçiyorlar." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı, müvekkilinin tahliyesini ve hastaneye yatırılmasını talep etti.

Daha sonra görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki eksik hususların giderilmesini ve sanığın tutukluk halinin devamını istedi.

Beyanların ardından mahkeme, sanığın mevcut devamına hükmederek, duruşmayı 19 Eylül'e erteledi.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 22 Ekim 2024'de, HSK yemekhanesinde görevli Berat Çingay'ın, HSK Müfettişi Mehmet Aslan'ı mutfaktan aldığı bıçakla ensesinden 2 kez bıçakladığı belirtiliyor.

Ağır yaralanan müfettişin hastaneye kaldırıldığı, Çingay'ın ise gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı anlatılan iddianamede, Çingay'ın "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla, "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 2 yıla, "silahla tehdit" suçundan da 2 yıla kadar hapsi isteniyor.

Kaynak: AA

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Mehmet Aslan, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, ankara, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel HSK Müfettişi Bıçakla Yaralandı - Son Dakika

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