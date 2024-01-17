 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
HSK, Yargıtay'a 4 yeni üye seçti - Son Dakika
Üye Girişi

HSK, Yargıtay'a 4 yeni üye seçti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Yargıtay'a 4 yeni üye seçti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar da HSK'ya verdiği 'adliyede rüşvet' dilekçesiyle gündeme gelmesine rağmen Yargıtay üyesi oldu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni üyeleri tebrik ederek başarılar diledi.

HSK, Yargıtay\'a 4 yeni üye seçti
17.01.2024 - 13:28,  Güncelleme: 13:29
Abone Ol

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Yargıtay'a 4 yeni üye seçti. HSK'ya verdiği 'adliyede rüşvet' dilekçesiyle gündeme gelen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, Yargıtay üyesi oldu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca Yargıtay üyeliklerine seçilen Hasan Yılmaz, Ahmet Akça, İsmail Uçar, İhsan Kamil Akçadırcı'yı tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum" açıklamasını yaptı.

HSK, Yargıtay'da boş bulunan 4 üyelik için seçim yaptı. Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili İhsan Kamil Akçadırcı Yargıtay üyeliğine seçildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni Yargıtay üyelerini bugün X hesabından duyurdu. Tunç'un açıklaması şöyle:

"Hakimler ve Savcılar Kurulunca Yargıtay Üyeliklerine seçilen Hasan Yılmaz, Ahmet Akça, İsmail Uçar, İhsan Kamil Akçadırcı'yı tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun" açıklamasını yaptı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, Anadolu Adliyesi'nde bazı hakimlerin rüşvet aldığını; iş takibi, aracılık ve usulsüzlük yaptığına ilişkin HSK'ya dilekçe yazarak şikayet etmişti.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Hakimler Savcılar Kurulu, İsmail Uçar, Cumhuriyet, İstanbul, Yargıtay, Yargı, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HSK, Yargıtay'a 4 yeni üye seçti - Son Dakika


14:36
Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe Tahttan Çekildi, Prens Frederik Göreve Geldi Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe Tahttan Çekildi, Prens Frederik Göreve Geldi
14:30
Fenerbahçe'den yollanan Umut Nayir ilk maçında attığı golle sükse yarattı Fenerbahçe'den yollanan Umut Nayir ilk maçında attığı golle sükse yarattı
14:20
Yalova'da Çiftlikköy Belediyesi işçilerine yüzde 60 zam yapıldı Yalova'da Çiftlikköy Belediyesi işçilerine yüzde 60 zam yapıldı
14:08
MHP, Kilis ve Uşak dahil 55 belediye başkanı adayını daha açıkladı MHP, Kilis ve Uşak dahil 55 belediye başkanı adayını daha açıkladı
13:58
1 kişinin ölümüne neden olan genç kadını 1 yıl içinde saldılar 1 kişinin ölümüne neden olan genç kadını 1 yıl içinde saldılar
13:55
Tayland'da havai fişek fabrikasında patlama! En az 15 işçi hayatını kaybetti Tayland'da havai fişek fabrikasında patlama! En az 15 işçi hayatını kaybetti
13:36
Roma'dan da kovulan Mourinho kariyerinde sadece tazminatlardan servet kazandı Roma'dan da kovulan Mourinho kariyerinde sadece tazminatlardan servet kazandı
13:06
Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu

Son Dakika
14:36 Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe Tahttan Çekildi, Prens Frederik Göreve Geldi
14:30 Fenerbahçe'den yollanan Umut Nayir ilk maçında attığı golle sükse yarattı
14:20 Yalova'da Çiftlikköy Belediyesi işçilerine yüzde 60 zam yapıldı
14:08 MHP, Kilis ve Uşak dahil 55 belediye başkanı adayını daha açıkladı
13:58 1 kişinin ölümüne neden olan genç kadını 1 yıl içinde saldılar
13:55 Tayland'da havai fişek fabrikasında patlama! En az 15 işçi hayatını kaybetti
13:36 Roma'dan da kovulan Mourinho kariyerinde sadece tazminatlardan servet kazandı
13:04 Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler
13:06 Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu
12:52 Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruk atan Ege Akersoy tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 14:56:49. #1.13#
SON DAKİKA: HSK, Yargıtay'a 4 yeni üye seçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement