Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Yargıtay'a 4 yeni üye seçti. HSK'ya verdiği 'adliyede rüşvet' dilekçesiyle gündeme gelen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, Yargıtay üyesi oldu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca Yargıtay üyeliklerine seçilen Hasan Yılmaz, Ahmet Akça, İsmail Uçar, İhsan Kamil Akçadırcı'yı tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum" açıklamasını yaptı.

HSK, Yargıtay'da boş bulunan 4 üyelik için seçim yaptı. Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili İhsan Kamil Akçadırcı Yargıtay üyeliğine seçildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni Yargıtay üyelerini bugün X hesabından duyurdu. Tunç'un açıklaması şöyle:

"Hakimler ve Savcılar Kurulunca Yargıtay Üyeliklerine seçilen Hasan Yılmaz, Ahmet Akça, İsmail Uçar, İhsan Kamil Akçadırcı'yı tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun" açıklamasını yaptı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, Anadolu Adliyesi'nde bazı hakimlerin rüşvet aldığını; iş takibi, aracılık ve usulsüzlük yaptığına ilişkin HSK'ya dilekçe yazarak şikayet etmişti.