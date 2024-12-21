HTŞ Lideri: Suriye Artık Gerilim Kaynağı Değil - Son Dakika
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HTŞ Lideri: Suriye Artık Gerilim Kaynağı Değil

Ahmed eş-Şera, Suriye'nin Arap ülkeleri için endişe kaynağı olmayacağını belirtti.

21.12.2024 11:31
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ŞAM, 21 Aralık (Xinhua) -- Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ahmed eş-Şera Suriye'nin diğer Arap ülkeleri için bir gerilim kaynağı olmayacağını söyledi ve Körfez kalkınma modellerini örnek almayı umduklarını ifade etti.

Cuma günü Pan-Arap gazetesi Şarku'l Avsat'a bir mülakat veren Şera, Suriye'nin artık hiçbir Arap ya da Körfez ülkesi için bir "endişe kaynağı" olmayacağını vurguladı.

Şera, önceki rejimin düşmesiyle "devrimci dönemin" sona erdiğini ve huzursuzluk ihraç etmenin gündemde olmadığının altını çizdi.

Şera röportajda, "Suriye'nin herhangi bir Arap ya da Körfez ülkesine saldırmasına ya da tedirgin etmesine izin vermeyeceğiz" diyerek, yönetiminin artık ekonomik işbirliği ve uzun vadeli istikrarı teşvik eden yapıcı bağlar aradığını sözlerine ekledi.

Şera ayrıca yeni bir anayasa taslağı hazırlamak üzere ülke çapında bir diyalog başlatılması planlarından da bahsetti ancak detayları açıklamadı.

Militan lider, Beşar Esad hükümetinin destekçilerinden intikam almayacağına dair söz verdi, ancak "kesin olarak belgelenmiş zulümlerin faillerinin" adaletle yüzleşmesi gerektiğini de vurguladı.

Ebu Muhammed El Colani adıyla da bilinen Şera, 8 Aralık'ta Esad hükümetinin düşmesiyle sonuçlanan 12 günlük bir askeri operasyona liderlik etti.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Suriye, Güncel, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Güncel HTŞ Lideri: Suriye Artık Gerilim Kaynağı Değil - Son Dakika

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