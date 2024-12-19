HTŞ Lideri Yaptırımların Kaldırılmasını İstedi - Son Dakika
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HTŞ Lideri Yaptırımların Kaldırılmasını İstedi

Ahmed eş-Şera, Suriye'nin tehdit oluşturmadığını belirterek yaptırımların kaldırılmasını talep etti.

19.12.2024 12:47
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ŞAM, 19 Aralık (Xinhua) -- Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ahmed eş-Şera, Suriye'nin dünya için bir tehdit oluşturmadığını söyleyerek uluslararası yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu.

Ebu Muhammed el-Culani diye de bilinen Şera, çarşamba günü BBC'ye verdiği demeçte "sivilleri ya da sivil bölgeleri hedef almayan HTŞ'nin terör örgütü listesinden çıkarılması gerektiğini" söyledi.

BBC'nin haberine göre Suriye'yi Afganistan'a dönüştürmek istediği iddialarını reddeden Şera, iki ülkenin gelenek ve zihniyetlerinin farklı olduğunu ve kadınların da eğitim görmesinden yana olduğunu vurguladı.

Şera'nın liderliğinde gerçekleştirilen 12 günlük askeri operasyon, 8 Aralık'ta eski Devlet Başkanı Beşar Esad'ın devrilmesiyle sonuçlanmıştı.

"Güçlü ve etkin" bir yönetişim sistemi oluşturmak için devlet kurumlarını rehabilite etmek ve mültecilerin geri dönmesi için güvenli bir ortam yaratmak üzere "dikkatli ve bilinçli adımlar" atma sözü veren Şera, başta yüzde 400 maaş artışı, tüm grupların silahsızlandırılması ve savaştan zarar gören toplumların yeniden inşası olmak üzere kapsamlı reform planlarını açıkladı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel HTŞ Lideri Yaptırımların Kaldırılmasını İstedi - Son Dakika

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