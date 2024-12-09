HTŞ'nin Suriye'deki Rolü Yeniden Değerlendirilebilir - Son Dakika
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HTŞ'nin Suriye'deki Rolü Yeniden Değerlendirilebilir

Almanya ve İngiltere, HTŞ'nin gelecekteki hükümetteki rolünü ve terör statüsünü gözden geçirecek.

09.12.2024 19:49
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(ANKARA) - Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Sebastian Fischer, HTŞ terör örgütünün "kesinlikle Suriye'nin geleceğinde bir rol oynayacağını" ve bu bağlamda gelecek hükümetteki eylemleriyle terör örgütü statüsünün yeniden değerlendirilebileceğini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Fischer, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu 2254 sayılı kararına göre terör örgütü olarak tanınan HTŞ'nin "kesinlikle Suriye'nin geleceğinde bir rol oynayacağını" ve bu bağlamda gelecekteki hükümetteki eylemleriyle terör örgütü statüsünün Almanya tarafından yeniden değerlendirilebileceğini ifade etti.

Fischer "Son aylarda ve yıllarda cihatçı kökenlerinden uzaklaşmaya ve sivil yapılar inşa etmeye çalıştılar... Bu yeni yönelimin ne kadar ciddiye alınabileceği, HTŞ'nin şimdi kontrol ettiği bölgelerde sivillere ve özellikle azınlıklara nasıl davrandığına" bağlı olacak" dedi. Öte yandan Fischer, yıllardır HTŞ'nin hakimiyetinde bulunan Suriye'nin İdlib vilayetinin "demokratik bir cennet olmadığının" altını çizerken, İdlib'de "Farklı görüşlere ve davranışlara sahip insanlar da hapsedildi" dedi.

İngiltere Kabine Ofisi Bakanı Pat McFadden ise Londra merkezli BBC'ye yaptığı açıklamada, Suriye'deki durumun "çok değişken" olduğunu ve stabilleşmesi halinde İngiltere hükümetinin HTŞ'nin terör örgütü statüsünü gözden geçirmek için "nispeten hızlı bir karar" alabileceğini belirtti.

McFadden HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Colani'nin (gerçek adıyla Ahmed el Şara) geçmişteki eylemlerinden uzaklaştığını ve şu anda daha ılımlı bir duruş sergileyerek, azınlıkların korunması ve insanların haklarına saygı gösterilmesi gibi görüşler ifade ettiğini söyledi. McFadden, hükümetin HTŞ'nin tutumundaki bu değişiklikleri önümüzdeki günlerde değerlendireceğini vurguladı, ancak kararın HTŞ'nin sahadaki eylemlerine de bağlı olacağını ifade etti. McFadden, İngiltere'nin şu anda HTŞ ile iletişim kuramadığını ve aracı kişiler yolula herhangi bir iletişim hatlarının bulunmadığını belirtti.

Kaynak: ANKA

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