Huawei'nin HarmonyOS İşletim Sistemi 900 Milyon Cihazla Ekosistem Oluşturdu

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SHENZHEN, 21 Haziran (Xinhua) -- Çin'in teknoloji devi Huawei tarafından geliştirilen ve Apple'ın iOS ve Google'ın Android sistemlerine rakip olan HarmonyOS işletim sistemi, 900 milyondan fazla cihazla canlı bir ekosistem oluşturdu.

Huawei İcra Direktörü Yu Chengdong, şirketin Cuma günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Dongguan kentinde düzenlediği yıllık geliştirici konferansında söz konusu açıklamayı yaptı.

Akıllı ekranlar, tabletler, giyilebilir cihazlar ve otomobiller de dahil olmak üzere çeşitli cihaz ve senaryolar için tasarlanmış açık kaynaklı bir işletim sistemi olan HarmonyOS yahut Çince adıyla Hongmeng, ilk olarak Ağustos 2019'da piyasaya sürülmüştü.