Hubble, Omega Centauri'de Orta Kütleli Kara Delik Buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hubble, Omega Centauri'de Orta Kütleli Kara Delik Buldu

Hubble Uzay Teleskobu, Omega Centauri yıldız kümesinde orta kütleli kara delik bulunduğuna dair kuvvetli deliller yakaladı. Araştırmada, yıldız kümesinin en iç kesimindeki hızlı hareket eden 7 yıldıza ait bilgilerin orta kütleli kara deliğin varlığına dair güçlü deliller barındırdığı tespit edildi. Bu keşif, Dünya'ya daha yakın bir kara deliğin varlığını gösteriyor olabilir.

11.07.2024 13:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hubble Uzay Teleskobu, Dünya'ya 17 bin 700 ışık yılı uzaklıktaki Omega Centauri yıldız kümesinde orta kütleli kara delik (IMBH) bulunduğuna dair kuvvetli deliller yakaladı.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ile ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) ortak projesi Hubble'ın sitesindeki açıklamaya göre, uluslararası gökbilimci ekibi, Samanyolu Galaksisi'ndeki Erboğa (Centaurus) Takımyıldızı'nda bulunan Omega Centauri'ye ait 20 yılda çekilen 500'den fazla görseli inceledi.

Araştırmada, yıldız kümesinin en iç kesimindeki hızlı hareket eden 7 yıldıza ait bilgilerin orta kütleli kara deliğin varlığına dair güçlü deliller barındırdığı tespit edildi.

Gökbilimci ekibi, çekim kuvvetiyle birbirine bağlı yaklaşık 10 milyon yıldızdan oluşan Omega Centauri'deki 1,4 milyon yıldızın hızlarını ölçerek bu yıldızların hareketlerinin devasa bir kataloğunu çıkardı.

Araştırmanın yöneticisi Almanya'daki Max Planck Astronomi Enstitüsünden Maximilian Haberle, "Orada olmaması gereken yedi yıldız keşfettik. O kadar hızlı hareket ediyorlar ki kümeden kaçmaları ve bir daha geri dönmemeleri gerekiyor. Bunun en olası açıklaması, çok büyük bir nesnenin bu yıldızları kendine çekerek merkeze yakın tutması. Bu kadar büyük tek nesne, kütlesi Güneş'in en az 8 bin 200 katı olan bir kara delik olabilir." ifadelerini kullandı.

Araştırma Dünya'ya daha yakın bir kara deliğin varlığını gösteriyor olabilir

Omega Centauri'nin merkezinde orta kütleli kara delik olduğu teyit edilirse Dünya'ya, Samanyolu'nun merkezindeki 26 bin ışık yılı uzaklıkta bulunan 4,3 milyon güneş kütleli kara delikten daha yakın bir kara deliğin bulunduğu ortaya çıkmış olacak. Aynı zamanda bu kara delik, galaksi merkezlerinin dışında, çok sayıda yıldızın büyük bir kara deliğe bağlı olduğu bilinen tek örnek olacak.

Öte yandan, diğer çalışmalar, merkezde "yıldız kütleli kara delikler kümesinin" olabileceğini ve kaçış hızının üzerinde hızlı hareket eden yıldızların yokluğunun orta kütleli kara delik olasılığını daha düşük hale getirdiğini öne sürüyor.

Omega Centauri gökyüzündeki en parlak gökcisimlerinden biri

Gökyüzündeki en büyük ve en parlak küresel küme olan Omega Centauri, diğer büyük küresel yıldız kümelerinden daha hızlı dönüyor, şekli daha düz ve diğerlerinden yaklaşık 10 kat daha büyük kütlesiyle küçük bir galaksi büyüklüğünde.

Orta kütleli kara delikler, kara delik evriminde uzun süredir aranan "kayıp halka" olarak biliniyor. Bugüne kadar sadece birkaç orta kütleli kara delik adayı bulundu. Bilinen kara deliklerin çoğu ya büyük galaksilerin merkezinde yer alan süper kütleli kara delikler benzeri büyük kütleli ya da Güneş'in kütlesinin 100 katından daha az bir kütleye sahip nispeten hafif kara delikler.

Araştırma, Nature.com'da yayımlandı.

Kaynak: AA

Dünya, Omega, Uzay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hubble, Omega Centauri'de Orta Kütleli Kara Delik Buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:05 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek
13:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak
12:25 “Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit“ demişti TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkardı "Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit" demişti! TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı
11:07 Asgari ücretli ’’Memura var bize yok mu’’ diyor Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor Asgari ücretli ''Memura var bize yok mu?'' diyor! Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor?
10:55 Elektrikte yeni dönem Faturasını düzenli ödeyenler için güvence bedeli kalkıyor Elektrikte yeni dönem! Faturasını düzenli ödeyenler için güvence bedeli kalkıyor
13:46 İki İngiliz kadın turist, bir erkek için cadde ortasında kavga etti, çevredekiler ayırmak yerine izledi İki İngiliz kadın turist, bir erkek için cadde ortasında kavga etti, çevredekiler ayırmak yerine izledi
13:36 Lüks düşkünü Travis Swift ve sevgilisi günlük 3,3 milyon TL harcıyor Lüks düşkünü Travis Swift ve sevgilisi günlük 3,3 milyon TL harcıyor
12:43 Tanal sordu, Önder söze başlar başlamaz mecliste kahkaha koptu Tanal sordu, Önder söze başlar başlamaz mecliste kahkaha koptu
12:31 Fenerbahçe’nin eski sportif direktörü Damien Comolli, tutuklandı Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, tutuklandı
12:01 Edin Dzeko Fenerbahçe’den ayrılıyor mu Mario Branco tartışmalara son noktayı koydu Edin Dzeko Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Mario Branco tartışmalara son noktayı koydu
12:00 Bedelli askerlik ücretine 35 bin TL zam Yeni tutar 217 bin 871 TL olarak belirlendi Bedelli askerlik ücretine 35 bin TL zam! Yeni tutar 217 bin 871 TL olarak belirlendi
11:52 Çektiği video viral olunca Türk erkeklerinin talebini de geri çevirmedi Çektiği video viral olunca Türk erkeklerinin talebini de geri çevirmedi
11:44 Kilosu 350 TL’den satılan mavi yemiş üreticinin yüzünü güldürüyor Kilosu 350 TL'den satılan mavi yemiş üreticinin yüzünü güldürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 14:36:02. #1.12#
SON DAKİKA: Hubble, Omega Centauri'de Orta Kütleli Kara Delik Buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement