Huckabee'den Ortak Açıklamaya Tepki - Son Dakika
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Huckabee'den Ortak Açıklamaya Tepki

22.07.2025 02:20
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ABD'nin İsrail Büyükelçisi Huckabee, 25 ülkenin ateşkes çağrısını 'iğrenç' olarak nitelendirdi.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, aralarında İngiltere, Fransa ve Kanada'nın da bulunduğu 25 ülkenin İsrail'i Gazze Şeridi'nde "derhal koşulsuz ateşkes" yapmaya çağıran ortak açıklamasını "iğrenç" olarak niteledi.

Büyükelçi Huckabee, X hesabından, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye "yardımların damla damla verilmesini ve sivillerin insanlık dışı şekilde öldürülmesini" kınayan ortak bildiri hakkında açıklama yaptı.

Gazze Şeridi'ndeki "korkunç çatışmayı derhal, koşulsuz ve kalıcı ateşkes yoluyla sona erdirmek için ortak çaba içinde birleşilmesi" çağrısında bulunan açıklamayı "iğrenç" bulduğunu belirten Huckabee, İngiltere, Fransa ve Kanada'nın da aralarında olduğu 25 ülkenin Hamas yerine İsrail'e baskı yaptığını ileri sürdü.

Hamas'ın, her ateşkes teklifini reddettiğini iddia eden Huckabee, "İsrail'i suçlamak mantıksız." ifadesini kullandı.

25 ülke, İsrail'in Gazze'de yardım bekleyen Filistinlileri öldürmesini kınadı

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 21 aydır sürdürdüğü katliamlar ve insani yardıma uyguladığı ambargo nedeniyle açlıktan ölümlerin görülmesine uluslararası kamuoyundan tepkiler giderek artıyor.

İngiltere, Fransa, Kanada ve AB Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib'in de aralarında olduğu 26 uluslararası ortak, işgal altındaki Filistin topraklarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail'i insani yardım bağlamında uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeye çağıran açıklamada, "Yardımların damla damla verilmesini ve en temel ihtiyaçları olan su ve gıda ihtiyaçlarını karşılamak isteyen, aralarında çocukların da bulunduğu sivillerin insanlık dışı şekilde öldürülmesini kınıyoruz. 800'den fazla Filistinlinin yardım ararken öldürülmüş olması dehşet verici." ifadeleri kullanıldı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin nüfusunun "insani yardım kentine" taşınmasına yönelik tekliflerin "kesinlikle kabul edilemez" olduğu vurgulanan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki "korkunç çatışmayı derhal, koşulsuz ve kalıcı ateşkes yoluyla sona erdirmek için ortak çaba içinde birleşilmesi" çağrısında bulunuldu.???????

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Mike Huckabee, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Huckabee'den Ortak Açıklamaya Tepki - Son Dakika

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