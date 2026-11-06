Huckabee, İsrail'e 4 milyar dolarlık yardımın kesilme takviminde netlik yok dedi - Son Dakika
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Huckabee, İsrail'e 4 milyar dolarlık yardımın kesilme takviminde netlik yok dedi

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ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Trump'ın 3 Kasım'da açıkladığı 4 milyar dolarlık yardımın durdurulması kararında kesinti takviminin net olmadığını belirtti. Huckabee, yardımın sürmesi gerektiğini ve paranın tamamının ABD'de harcandığını söyledi.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'e 4 milyar dolarlık yardımın durdurulacağı yönündeki açıklamasının ardından, yardımın ne zaman durdurulacağına ilişkin netlik bulunmadığını savundu.

Büyükelçi Huckabee, İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna konuştu.

Trump'ın İsrail'e yardımı durdurma kararına ilişkin açıklama yapan Huckabee, "Bu sorunun yanıtını henüz bildiğimizi sanmıyorum. Konuya ilişkin netlik talep ediyoruz. İsrail tarafının da aynı beklentide olduğuna eminim." ifadelerini kullandı.

ABD'nin İsrail'e yardımları sürdürmesi gerektiğini savunan Huckabee, "Amerikalıların anlamadığı ve hala kavrayamadığı şey şu: Amerikan bütçesinin genel tablosunda gerçekten çok küçük bir rakam." dedi.

Huckabee, söz konusu askeri yardım kapsamındaki paranın tamamının ABD'de harcandığını ve İsrail'in Demir Kubbe, Davud Sapanı ve Arrow 3 füze sistemlerinin geliştirilmesine yardımcı olan ekipmanların yanı sıra F-35, F-15, F-16 savaş uçakları ile Apaçi helikopterleri satın almak için kullandığını söyledi.

Trump'ın 4 milyar dolarlık yardımın durdurulması açıklamasını bir hata olarak görmediğini vurgulayan Huckabee, "Bunun bir yardım paketi gibi görünmediği, aksine ticari bir ortaklığa dönüştüğü farklı bir ilişki modeline geçmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Huckabee, İsrail ve ABD'de gerçekleştirilen seçimlerin ardından İran'a saldırıların başlayıp başlamayacağına ilişkin soruya, "Tüm dünyada İran'a yönelik askeri bir operasyona yeniden başlayıp başlamayacağımızı bilen muhtemelen sadece iki kişi var: Başkan Trump ve Başbakan Netanyahu. ve henüz bu kararın verildiğini düşünmüyorum." dedi.

"Artık İsrail'e para vermeyeceğiz"

ABD Başkanı Trump, 3 Kasım'da, ABD'nin İsrail'e yapacağı 4 milyar dolarlık yardımın durdurulacağını açıklamıştı.

Yıl sonuna kadar İsrail'e yardımın durdurulacağı konusunda anlaşmaya varıldığını aktaran Trump, "Artık İsrail'e para vermeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN, Trump'ın ABD'de ara seçimlerin düzenlendiği gün açıkladığı "beklenmedik" kararın, İsrail Savunma Bakanlığı ile ordu kademelerinde şaşkınlığa yol açtığını aktarmıştı.

Kaynak: AA
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