Huckabee'nin İddialarına Tepki

NEW ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin İsrail'in Orta Doğu'nun tamamı üzerinde kontrol sağlamasının "kabul edilebilir" olabileceğine dair açıklamalarına ABD medyası tepki gösterdi.

ABD'de yayın yapan The Hill, haberinde "Huckabee, İsrail'in Orta Doğu'nun tamamını ele geçirmesinin sorun olmayacağını iddia etti, İncil'in Yahudi devletine bu hakkı verdiğini öne sürdü." ifadelerine yer verdi.

Ayrıca Amerikan ordusundan emekli albay Dr. Lawrence Sellin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, söz konusu röportajın görüntülerini paylaşarak, "Bu röportaja ve bölgeden gelen diğer bilgilere dayanarak, Mike Huckabee yönetimindeki ABD'nin Kudüs Büyükelçiliğinin Amerikan halkı adına değil, İsrail hükümeti adına hareket ettiğini söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Huckabee, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a röportaj vermiş, Gazze'de İsrail tarafından gerçekleştirilen soykırımda çocukların öldürülmesini ve "Tevrat'a dayalı Büyük İsrail" görüşünü savunmuştu.

Büyükelçi Huckabee, Nil Nehri'nden Fırat Nehri'ne uzanan bölgede "İsrail'in Tevrat'a dayalı hakkı olduğunu" iddia ederek, "Hepsini alsalardı iyi olurdu." demişti.