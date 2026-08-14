Huckabee: Saldırgan İsrailliler Küçük Bir Azınlık

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, işgal altındaki Batı Şeria'da saldırılar düzenleyen Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin "küçük bir azınlık" olduğunu savundu.

Huckabee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, The Jerusalem Post'un yasa dışı İsrail yerleşimlerinin yöneticilerinden Yisrael Ganz ve Shai Alon'un açıklamalarına yer verilen haberini paylaştı.

Huckabee, işgal altındaki Batı Şeria'da sorunun "İsrailli yerleşimciler" değil, saldırı düzenleyen gruplara işaret ederek "yerleşim bozucular" olduğunu ileri sürdü.

Ganz ve Alon'un Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin eylemlerinin "kendi yöntemleri olmadığını" söyleyerek kınadığını öne süren Huckabee, medyanın buna dikkat etmesi ve hikayeleri buna göre dengelemesi gerektiğini savundu.

Öte yandan Huckabee'nin, dün yaptığı açıklamada Batı Şeria'da saldırılar düzenleyen İsraillileri "terörist" olarak nitelemesi Tel Aviv yönetimi tarafından eleştirildi.

İsrail Ordu Radyosu'nun haberine göre, İsrailli Bakan Zeev Elkin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kusra beldesinde Filistinlilere saldıran İsraillilerin "terörist" olduğunu düşünmediğini ileri sürerek "Onlarla hukuku tam olarak uygulamak ve sert bir el ile müdahale etmek gerekiyor." ifadesini kullandı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 9 Ağustos Pazar günü Kusra'da bir Filistinlinin evini abluka altına alarak aileyi evden çıkamaz hale getirmiş ve evin bahçesine kaçak yerleşim kurmuştu.

İsrail güçleri ise beldede Filistinli bir ailenin evini abluka altında tutan ve bahçesine kaçak yerleşim kuran İsraillileri buradan uzaklaştırmak için dün sabah bölgeye gelmiş ancak kurulan çadırı sökmekle yetinmiş, fanatik gruptan kimseyi gözaltına almamıştı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, ordu tarafından sökülen çadırı bugün tekrar kurmuş, bölgeye gelen aktivistler evlerinden çıkamayan Filistinli ailelere yiyecek götürmüştü.