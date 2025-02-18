HÜDA-PAR Başkanı Valiliği Ziyaret Etti

Güncel

(DİYARBAKIR) - Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'nu makamında ziyaret etti.

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Diyarbakır'daki temasları kapsamında, Vali Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti.

Basına kapalı yapılan ziyaretle ilgili, Diyarbakır Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve beraberindeki heyet, Valimiz Murat Zorluoğlu'nu makamında ziyaret etti" denildi.