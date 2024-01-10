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HÜDA PAR Batman İl Başkanlığı Kızılay'a kan bağışında bulundu - Son Dakika
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HÜDA PAR Batman İl Başkanlığı Kızılay'a kan bağışında bulundu

HÜDA PAR Batman Merkez İlçe Başkanı Cihad Altun ve üyeleri, Kızılay kan bağış merkezinde kan bağışında bulundu. Altun, Kızılay'a destek olmak ve toplumsal duyarlılık oluşturmak amacıyla her türlü sosyal projenin bir parçası olacaklarını belirtti. Türk Kızılay Şube Başkanı ve Kan Bağışı Planlama Sorumlusu ise Altun ve parti üyelerine teşekkür etti.

HÜDA PAR Batman İl Başkanlığı Kızılay\'a kan bağışında bulundu
10.01.2024 - 16:25,
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HÜDA PAR Batman İl Başkanlığı üyeleri Kızılay'a kan bağışında bulundu.

HÜDA PAR Batman Merkez İlçe Başkanı Cihad Altun ve üyeler, Turgut Özal Bulvarı Atatürk Parkı'nda bulunan Kızılay kan bağış merkezinde kan bağışladı.

Altun, "HÜDA PAR yönetimi olarak Kızılay'a kan bağışında bulunduk. Toplumsal duyarlılık oluşturmak ve bu konudaki hassasiyeti arttırmak adına partimiz olarak üzerimize düşen her ne varsa hazır olduğumuzu Kızılay Kan Bağışı Planlama Sorumlusu Mehmet Akkoç'a yineledik. Partimiz toplumun faydasına olan her türlü sosyal projenin bir parçası olmaya devam edecektir." diye konuştu.

Türk Kızılay Şube Başkanı Davut Okçu ve Kızılay Kan Bağışı Planlama Sorumlusu Mehmet Akkoç, kan bağışından dolayı Altun ve parti üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: AA
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Kızılay, Batman, Politika, Güncel, Son Dakika

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