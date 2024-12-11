HÜDA PAR'dan Aile Hakemliği Önerisi - Son Dakika
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HÜDA PAR'dan Aile Hakemliği Önerisi

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HÜDA PAR, aile uyuşmazlıklarının çözümünde İslam aile hukukuna dayalı hakemlik sistemini önerdi.

11.12.2024 21:35
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(ANKARA)- HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, "Aile uyuşmazlıklarının çözümünde İslam aile hukukunda yer alan 'aile hakemliği' sistemini öneriyoruz. Nisa Suresi'nin 35. ayetinde emredilen bu yöntem, Osmanlı döneminde etkili bir şekilde uygulanmış, aile mahremiyetini gözeterek eşlerin sorunlarını çözmeye katkı sunmuştur" dedi.

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında aile uyuşmazlıklarıyle ilgili açıklama yaptı. "Aile kurumu büyük bir saldırı altındadır" diyen Dinç, şunları kaydetti:

"Aile kurumu büyük bir saldırı altındadır. TÜİK verileri ve uzman raporları gidişatın tehlikelerini açıkça ortaya koymaktadır. Bu durum, aile birliğinin korunması ve aile kurumunun güçlendirilmesi adına yeni ve etkili yöntemlerin geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Günümüzde aile uyuşmazlıklarında özellikle polis ve mahkeme süreçlerinin başlamasıyla birlikte, ailelerin mahremiyeti ciddi şekilde zedelenmekte ve tarafların tüm özel hayatlarının aleniyet kazanmasına yol açmaktadır. Böylece tarafların tekrar bir araya gelme ve uzlaşma ihtimalleri büyük ölçüde azalmaktadır.

"İslam aile hukukunda yer alan aile hakemliği sistemini öneriyoruz"

HÜDA PAR olarak, aile uyuşmazlıklarının çözümünde İslam aile hukukunda yer alan aile hakemliği sistemini öneriyoruz. Nisa Suresi'nin 35. ayetinde emredilen bu yöntem, Osmanlı döneminde etkili bir şekilde uygulanmış, aile mahremiyetini gözeterek eşlerin sorunlarını çözmeye katkı sunmuştur. Hakemlerin eşlerin ailelerinden seçilmesi, taraflar arasında güveni artırarak uzlaşma olasılığını yükseltmektedir. Ayrıca, mahkeme süreçlerinin mahremiyeti zedeleyici etkilerinin önüne geçmektedir."

Kaynak: ANKA

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