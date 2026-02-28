HÜDA PAR'dan İran'a Yönelik Saldırılara Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

HÜDA PAR'dan İran'a Yönelik Saldırılara Tepki

28.02.2026 17:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zekeriya Yapıcıoğlu, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarını kınadı, İslam dünyasında birlik çağrısı yaptı.

(ANKARA) - Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, ABD ve İsrail'in İran'a saldırısına ilişkin, "Bu tehdit ve saldırganlık karşısında İslam dünyası ve bütün emperyalizm karşıtları birlik olmalıdır. İslam ülkeleri, egemenliklerine ve ortak güvenliklerine sahip çıkmak için dayanışma içinde hareket etmelidir. Başta Türkiye olmak üzere bölge ülkeleri, topraklarındaki ABD üslerini kapatmalıdır" ifadelerini kullandı.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, sosyal medya hesabından ABD ve İsrail'in İran'a saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ABD ve siyonist terör rejiminin kardeş İran halkına yönelik başlattıkları alçakça saldırıları lanetliyorum. Bu saldırganlık yalnızca İran'a değil, bütün bölge ülkelerine, bölge barışına ve küresel istikrara yapılmıştır. Bu tehdit ve saldırganlık karşısında İslam dünyası ve bütün emperyalizm karşıtları birlik olmalıdır. İslam ülkeleri, egemenliklerine ve ortak güvenliklerine sahip çıkmak için dayanışma içinde hareket etmelidir. Başta Türkiye olmak üzere bölge ülkeleri, topraklarındaki ABD üslerini kapatmalıdır. Bu son saldırılar, bölge barış ve istikrarının önündeki en büyük engelin ve dünya barışına yönelmiş en büyük tehdidin siyonist işgal rejimi ve şartsız destek veren hamileri olduğunu bir kez daha göstermiştir. Zorbalığa karşı net bir duruş sergilenmeden kalıcı barış mümkün değildir. Kuduz Köpek stratejisi İsrail'i yok olmaktan kurtaramayacaktır. Eğer 'Kuduz Köpek' itlaf edilmese bile kuduz mikrobu köpeği öldürecektir."

Kaynak: ANKA

Zekeriya Yapıcıoğlu, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel HÜDA PAR'dan İran'a Yönelik Saldırılara Tepki - Son Dakika

Ruslar karış karış her yerde onları arıyor Bulana 100 bin TL ödül Ruslar karış karış her yerde onları arıyor! Bulana 100 bin TL ödül
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve 30 yıllık sevgilisi Anna Hakobyan ayrıldı Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve 30 yıllık sevgilisi Anna Hakobyan ayrıldı
Organ nakli ameliyatı olan Ufuk Özkan evine geldi, ilk paylaşımını yaptı Organ nakli ameliyatı olan Ufuk Özkan evine geldi, ilk paylaşımını yaptı
İzmir’de korkutan yangın Dumanlar gökyüzünü kapladı İzmir'de korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Almanya’da yeni grev dalgası toplu ulaşımı felç etti Almanya'da yeni grev dalgası toplu ulaşımı felç etti
İbrahim Tatlıses’e mirasından men ettiği çocuklarından rest İbrahim Tatlıses'e mirasından men ettiği çocuklarından rest

17:37
İran’da vurulan ilkokulda can kaybı 64’e yükseldi
İran'da vurulan ilkokulda can kaybı 64'e yükseldi
17:20
İran’dan ABD’ye yeni tehdit: “Tuzlu suya yatırdığımız“ silahları da bugünlerde ortaya dökeceğiz
İran'dan ABD'ye yeni tehdit: "Tuzlu suya yatırdığımız" silahları da bugünlerde ortaya dökeceğiz
16:57
Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ve yakıt sevkiyatları askıya alındı
Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ve yakıt sevkiyatları askıya alındı
15:42
6 ülke hedef oldu İşte İran füzesinin Katar’a düştüğü an
6 ülke hedef oldu! İşte İran füzesinin Katar'a düştüğü an
15:39
İran füzesi İsrail’de otobüs terminalini vurdu
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu
14:18
İran’da bir ilkokul vuruldu 51 kız öğrenci hayatını kaybetti
İran'da bir ilkokul vuruldu! 51 kız öğrenci hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 18:09:24. #7.12#
SON DAKİKA: HÜDA PAR'dan İran'a Yönelik Saldırılara Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.