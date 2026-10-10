HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu, 11. Alimler Buluşması'nda bilgi kirliliği uyarısı yaptı - Son Dakika
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HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu, 11. Alimler Buluşması'nda bilgi kirliliği uyarısı yaptı

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HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu, 11. Alimler Buluşması\'nda bilgi kirliliği uyarısı yaptı
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Diyarbakır'da Alimler ve Medreseler Birliği'nin düzenlediği 11. Alimler Buluşması başladı. İki gün sürecek programa Türkiye ve yurt dışından temsilciler katılırken, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu bilgi kirliliği ve değer erozyonuna dikkat çekti.

Diyarbakır'da Alimler ve Medreseler Birliği (İttihad-ul Ulema) tarafından düzenlenen "11. Alimler Buluşması" başladı.

Selahaddin Eyyubi Külliyesi Konferans Salonu'nda "Davette Yöntem ve Yeni Arayışlar" temasıyla düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İki gün sürecek programa, Türkiye'nin yanı sıra Mısır, İran, Suriye, Filistin, Afganistan, Yemen, Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve Ürdün'den temsilciler katıldı.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, programın açılışında yaptığı konuşmada, bilgiye erişimin hızlanmasına rağmen bilgi kirliliği ve değer erozyonunun ciddi boyutlara ulaştığını söyledi.

Bugünün gencinin bilgiyi kürsülerden veya kitap sayfalarından ziyade telefon ekranlarındaki saniyelerle yarışan videolardan aldığına dikkati çeken Yapıcıoğlu, dijital çağın getirdiği veri bombardımanının bilgiye erişimi daha hızlı ve kolay hale getirse de bu durumun çok ciddi bilgi kirliliği ve değer erozyonunu beraberinde getirdiğini vurguladı.

Buluşmanın düzenlenmesini kıymetli bulduğunu belirten Yapıcıoğlu, programda ortaya konulacak fikirlerin ve alınacak kararların insanlık için yol gösterici olmasını temenni etti.

Yapıcıoğlu, "Sizlerin burada ortaya koyacağı fikirler, sunacağınız tebliğler ve alacağınız kararlar tüm insanlık için birer yol haritası olsun. Yüce Rabb'imiz, yaptığımız ve yapacağımız bütün işleri rızasına uygun kılsın. Hayırlı çalışmalarımızda hepimizi muvaffak eylesin." ifadelerini kullandı.

Programda, Alimler ve Medreseler Birliği Genel Başkanı Enver Kılıçarslan ve Genel Başkan Yardımcısı Abdulkuddüs Yalçın da konuştu.

Kaynak: AA
Zekeriya YapıcıoğluKültür SanatDiyarbakırTürkiyeGüncelSon Dakika

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