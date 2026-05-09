Huelva'da Jandarma Operasyonu Trajediye Dönüştü

İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin Huelva kenti açıklarında düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında jandarmaya ait iki teknenin çarpışması sonucu iki jandarma subayının hayatını kaybettiği bildirildi.

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin Jandarma Müdürlüğü kaynaklarına dayandırdığı haberde, Huelva kıyılarının yaklaşık 80 mil açığında dün akşam uyuşturucu kaçakçılarına yönelik takip sırasında jandarmaya ait hücumbot tipi iki teknenin çarpıştığı belirtildi.

Kazada, iki jandarma subayının hayatını kaybettiği, ayrıca 1'i ağır iki jandarmanın da yaralandığı açıklandı.

Hayatlarını kaybeden jandarma subaylarının cenaze töreninin bugün yapılacağı, Endülüs özerk yönetim hükümetinin de resmi yas ilan ettiği duyuruldu.

Trajik olaydan dolayı bugünkü programını iptal eden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Huelva'da uyuşturucu kaçakçılığı operasyonu sırasında iki jandarma memurunun hayatını kaybetmesinden dolayı derin üzüntü duyuyorum. Bu zor zamanlarda ailelerine, meslektaşlarına ve sevdiklerine en içten taziyelerimi ve desteğimi iletiyorum ve yaralanan memurların da acil şifa bulmasını diliyorum." dedi.

Diğer yandan Jandarma Birliği (AUGC) derneğinden yapılan açıklamada ise son yıllarda sıkça karşılaşılan bu tür trajik olayların personel ve uzman eksikliğinden kaynaklandığı savunuldu.

Açıklamada, uyuşturucu mafyasının Cebelitarık'ta artan polis baskısından dolayı batıya inerek Huelva'yı kullandığını ve buranın artık Avrupa'ya uyuşturucu giriş noktası haline geldiği belirtildi.

İspanya'da güvenlik güçlerinin, uyuşturucu mafyasına karşı son 8 yıldır düzenledikleri operasyonlarda 240'a yakın kaza meydana gelirken, son olarak 9 Şubat 2024 tarihinde ülkenin güneyindeki Cadiz kentine bağlı Barbate Limanı'nda da mafya grubunun kovalamacası sırasında iki jandarma ölmüştü.