Hugging Face'te Türkiye Örneği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hugging Face'te Türkiye Örneği

06.05.2026 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Clement Delangue, Türkiye'nin Hugging Face'teki adımını örnek göstererek tüm kamu kurumlarına AI kullanma çağrısı yaptı.

Hugging Face'in CEO'su Clement Delangue, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının platformdaki resmi kurumsal varlığını örnek göstererek tüm hükümetlere ve kamu kurumlarına açık kaynaklı yapay zeka teknolojilerini kullanma çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, küresel ölçekte 18 milyondan fazla kullanıcısı bulunan ve 2,4 milyonu aşkın yapay zeka modeline ev sahipliği yapan açık kaynaklı platform Hugging Face'te yerini aldı.

İletişim Başkanlığı, bu adımla Hugging Face üzerinde içerik paylaşan ilk kamu kurumu oldu.

Başkanlığın Hugging Face platformundaki ilk paylaşımı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından hazırlanan dezenformasyon bültenlerinden oluşan kapsamlı bir açık veri seti oldu.

Yaklaşık 2 bin 810 doğrulanmış iddia kaydından oluşan bu veri seti, deprem, seçim, göç ve ekonomi gibi geniş bir konu yelpazesinde sosyal medyada yayılan asılsız iddiaları ve resmi doğrulamalarını içeriyor.

Türkçe ve İngilizce dillerinde araştırmacıların, gazetecilerin ve yapay zeka geliştiricilerinin kullanımına sunulan veri setinin, Türkçe dezenformasyon tespiti yapan yapay zeka modellerinin geliştirilmesine ve akademik çalışmalara önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.

Bu hamleyle İletişim Başkanlığının dezenformasyonla mücadeledeki kurumsal birikimi uluslararası açık veri ekosistemine kazandırılırken, Türkiye'nin yapay zeka vizyonu diğer ülkelerin kamu kurumları için bir model olarak öne çıkmış oldu.

Silikon Vadisi'nde örnek gösterildi

İletişim Başkanlığının açık veri ve yapay zeka ekosistemine yönelik bu yenilikçi adımı, Silikon Vadisi'nde örnek uygulama olarak gösterildi.

Hugging Face Kurucu Ortağı ve CEO'su Clement Delangue, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından İletişim Başkanlığının duyurusunu alıntılayarak küresel çapta bir çağrı yayımladı.

Delangue paylaşımında, kamu kurumlarının yapay zeka teknolojilerine entegrasyonunun önemine dikkati çekerek, "Daha fazla hükümet ve kamu kurumu Hugging Face'i ve genel olarak açık kaynaklı yapay zekayı kullanmalı. Haydi egemen yapay zekaya!" ifadelerini kullandı.

Bu mesaj, İletişim Başkanlığının dijital iletişim ve açık veri stratejisinin uluslararası teknoloji otoriteleri tarafından referans kabul edildiğini gösterdi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hugging Face'te Türkiye Örneği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Gürlek ve Bakan Çiftçi “Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi“ projesini görüştü Bakan Gürlek ve Bakan Çiftçi "Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi" projesini görüştü
TCMB Başkanı Karahan: Savaş kararlılığımızı değiştirmiyor TCMB Başkanı Karahan: Savaş kararlılığımızı değiştirmiyor
Süper Lig ekibi, Amedspor’u tebrik paylaşımını kaldırdı Süper Lig ekibi, Amedspor'u tebrik paylaşımını kaldırdı
Okan Buruk’tan Bertuğ Yıldırım’a kanca Okan Buruk'tan Bertuğ Yıldırım'a kanca
Türkiye’den stratejik hamle 6000 kilometre menzilli “Yıldırımhan“ tanıtıldı Türkiye’den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli "Yıldırımhan" tanıtıldı
İç çamaşırı giymeden sahneye çıkan Defne Samyeli’nin görüntüleri olay oldu İç çamaşırı giymeden sahneye çıkan Defne Samyeli'nin görüntüleri olay oldu

13:31
Mersin’de 2 kardeşin ölümünde ilk rapor
Mersin'de 2 kardeşin ölümünde ilk rapor
13:22
Aziz Yıldırım’ın adaylığı sonrası bomba Ali Koç gelişmesi
Aziz Yıldırım'ın adaylığı sonrası bomba Ali Koç gelişmesi
13:14
Diğer adaylardan Aziz Yıldırım’ın birleşme çağrısına cevap
Diğer adaylardan Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısına cevap
13:12
İran: ABD’nin 14 maddelik barış teklifini değerlendiriyoruz
İran: ABD'nin 14 maddelik barış teklifini değerlendiriyoruz
12:56
Müsavat Dervişoğlu’ndan parti grubunu ayağa kaldıran Öcalan sözleri
Müsavat Dervişoğlu'ndan parti grubunu ayağa kaldıran Öcalan sözleri
12:04
ABD ve İran, savaşı sona erdirecek tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmak üzere
ABD ve İran, savaşı sona erdirecek tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmak üzere
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 13:44:06. #7.12#
SON DAKİKA: Hugging Face'te Türkiye Örneği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.