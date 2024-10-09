Huimin\'de Üç Yüzyıllık İp ve Ağ Üretimi

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BİNZHOU, 9 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde yer alan Huimin ilçesi, ip ve ağ üretiminde üç asırlık bir geçmişe sahip. İlçe, günümüzde bu ürünleri üreten yüzlerce işletmeye ev sahipliği yapıyor. Burada üretilen ip ve ağlar inşaat, spor ve diğer sektörlerde yaygın olarak kullanılıyor ve Huimin'i ulusal pazarda aslan payına sahip bir konuma getiriyor.