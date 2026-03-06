Hukuk Dünyasındaki Kadınların Mücadelesi, Eskişehir'de Ele Alındı - Son Dakika
Hukuk Dünyasındaki Kadınların Mücadelesi, Eskişehir'de Ele Alındı

06.03.2026 13:00  Güncelleme: 14:00
Eskişehir’de düzenlenen "Hukuk Dünyasından Kadınlar" başlıklı etkinlikte, kadınların hukuk alanındaki rolleri ve eşitlik mücadelesi konuşuldu. Genç hukukçularla bir araya gelen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, mesleki tecrübelerini paylaşarak, kadınların adalet sistemindeki önemine dikkat çekti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Barosu ve Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi iş birliğiyle, Anadolu Üniversitesi Hukuk ve Bilişim Kulübü tarafından anlamlı bir panel düzenlendi. Haller Gençlik Merkezi Frigya Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe; Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehir Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Av. Funda Güney ve Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Damla Özden Çelt konuşmacı olarak katıldı.

Hukukta kadın emeği ve eşitlik yolculuğu

Yoğun katılımın sağlandığı programda, kadınların hukuk mesleğini icra ederken karşılaştıkları zorluklar, elde ettikleri kazanımlar ve toplumsal cinsiyet eşitliği yolundaki kararlılıkları farklı perspektiflerden değerlendirildi. Özellikle hukuk fakültesi öğrencilerinin ilgi gösterdiği panelde, kadınların adalet mekanizmasındaki dönüştürücü gücü vurgulandı.

"Kadınların mücadelesi toplum için hayati önemde"

Kendi avukatlık ve yöneticilik deneyimlerinden kesitler sunan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, kadınların her alanda olduğu gibi hukukta da güçlü bir temsiliyete sahip olması gerektiğini belirtti. Ünlüce, şunları söyledi:

"Kadınların hukuk alanındaki emeğini, mücadelesini ve eşitlik yolculuğunu konuştuk. Kadınların bu alandaki katkıları ve kararlı duruşu toplum için büyük bir önem taşıyor. Bu anlamlı buluşmaya katkı sunan tüm kurumlara ve katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum."

Genç hukukçuların sorularıyla interaktif bir atmosferde süren etkinlik, kadınların tecrübe aktarımının ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Kaynak: ANKA

