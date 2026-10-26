Hukuk fakültesi akademisyen ve öğrencileri Özvar'ın test uyarısına destek verdi - Son Dakika
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Hukuk fakültesi akademisyen ve öğrencileri Özvar'ın test uyarısına destek verdi

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Hukuk fakültesi akademisyenleri ve öğrencileri, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın çoktan seçmeli sınavların yaygınlaşmasına yönelik uyarısına destek verdi. Akademisyen ve öğrenciler, açık uçlu sınavların hukuk eğitiminde muhakeme ve ifade becerileri için önemli olduğunu belirtti.

Hukuk fakültesinde görev yapan akademisyenler ve öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın üniversitelerde çoktan seçmeli sınavların yaygınlaşmasının doğru olmadığı yönündeki açıklamalarına destek verdi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Özvar, hukuk fakülteleri başta olmak üzere sosyal bilimler, sağlık, mühendislik, ilahiyat, eğitim ve teknik alanlardaki programlarda çoktan seçmeli sınavların yaygınlaştığına dikkati çekmiş, bu sınavların öğrencilerin muhakeme, çözümleme, ifade ve uygulama becerilerini ölçmekte ne ölçüde yeterli olduğunun sorgulanması gerektiğini vurgulamıştı.

Çoktan seçmeli sınav yönteminin giderek yaygınlaşmasını yükseköğretim sisteminin niteliği bakımından doğru bulmadıklarını ifade eden Özvar, üniversitelere gerekli uyarılarda bulunduklarının altını çizmişti.

Özvar'ın açıklamalarının ardından hukuk fakültelerinde görev yapan akademisyenler ile öğrenciler, açık uçlu ve olay odaklı sınavların hukuk eğitimindeki önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Test sınavları öğrencinin muhakeme yeteneğini ölçebilecek sınavlar değil"

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Ermenek, hukuk fakültelerinde uygulanan klasik sınavların yalnızca bilgilerin yazılmasından veya kavramların tanımlanmasından ibaret olmadığını aktardı.

Bu sınavlarda günlük hayattan ya da yargı kararlarından alınan olayların öğrencilere sunulduğunu belirten Ermenek, öğrencilerden edindikleri bilgileri kullanarak hukuki değerlendirme yapmalarının ve ulaştıkları sonucu gerekçeleriyle ortaya koymalarının beklendiğini kaydetti.

"Test sınavları ise bu anlamda öğrencinin muhakeme yeteneğini ölçebilecek sınavlar değildir." ifadesini kullanan Ermenek, çoktan seçmeli sınavların daha çok öğrencinin belirli bilgilere sahip olup olmadığını ortaya koyduğunu vurguladı.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamdi Pınar da hukuk fakültesine başlayan öğrencilerin bütün kanunları ezberlemeleri gerektiğini düşündüklerini ancak hukuk eğitiminde öğrencilere yapılan ilk uyarılardan birinin kanunda yazılı olanı ezberlememeleri yönünde olduğunu aktardı.

Pınar, hukuk eğitiminde asıl amacın hukuki meseleyi tespit etme, nitelendirme ve gerekçeli sonuca ulaşma becerisi kazandırmak olduğunu, hem klasik hem de test sınavlarının bu becerileri geliştirecek biçimde düzenlenebileceğini bildirdi.

Hukukçuluk mesleği bilgi kadar muhakeme becerisine de dayanıyor

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Talat Kaya, hukukçuluk mesleğinin bilgi kadar ifade ve muhakeme becerisine de dayandığını belirtti.

Bir hukukçunun karşılaştığı olayda hukuki meseleyi tespit etmesi, ilgili hukuk kuralları çerçevesinde yorumlaması ve sonuca ulaşması gerektiğine dikkati çeken Kaya, hukukta her zaman tek bir doğru sonucun bulunmayabileceğini, farklı görüşlerin gerekçeleriyle savunulabildiğini vurguladı.

Kaya, çoktan seçmeli sınavlarda öğrencinin sunulan seçenekler arasından doğru cevabı bulmaya çalıştığını, gerçek hayattaki hukuki sorunların ise daha kapsamlı bir düşünme süreci gerektirdiğini kaydetti.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kamile Türkoğlu Üstün, hukuk fakültesi mezunlarının hukuki bilgiye ulaşabilmesi, bu bilgiyi somut olaylara uygulayabilmesi ve kararlarını gerekçelendirebilmesi gerektiğini belirtti.

Üstün, "Birden fazla ölçme ve değerlendirme yöntemini bir arada kullanarak öğrencinin farklı becerilerinin tek bir sınavda ölçülmesi mümkün olabilir." ifadesini kullandı.

"Yazılı sınavlar kendimizi ifade etme becerimizi çok geliştiren sınavlar oluyor"

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Nevzat Keskin de derslerde pratik olaylara ağırlık verildiğini belirterek, "Bu yüzden sınavların yazılı, yani klasik usulde olması ve pratik olaylar üzerine olması öğrenmeyi kolaylaştırıyor ve elverişli hale getiriyor." değerlendirmesini yaptı.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Melike Eredön de öğrendiklerini başkalarına anlatabilmenin konuyu ne kadar kavradığını anlamasına yardımcı olduğunun altını çizerek, "Yazılı sınavlar kendimizi ifade etme becerimizi çok geliştiren sınavlar oluyor." ifadesine yer verdi.

Aynı fakültenin 3. sınıf öğrencisi Zeynep Hüsna Çolak, hukuk eğitiminin yalnızca bilgilerin aktarılmasıyla sınırlı olmadığının altını çizerek, klasik sınavların hukuk fakültesi öğrencileri için her zaman daha faydalı olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA
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