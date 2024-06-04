Hukuk Meslek Örgütleri Hakkari Belediye Başkanının Görevden Alınmasına Tepki Gösterdi

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(ANKARA) - Ankara Adliyesi önünde bir araya gelen hukuk meslek örgütleri Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınarak yerine kayyum atanmasına tepki gösterdi. Meslek örgütleri adına açıklama yapan ÖHD Ankara Şube Sekreteri Sipan Cizreli "Mehmet Sıddık Akış Hakkari Belediyesi'nin seçilmiş eş başkanıdır, Hakkari halkının siyasi iradesidir. Hukuk dışı bu karara karşı bütün onurlu hukukçuları, hukuk örgütlerini ve demokratik kamuoyunu itiraz etmeye çağırıyoruz" dedi.

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınması ve belediyeye kayyum atanmasına yönelik tepkiler devam ediyor. Adalet İçin Hukukçular, ÇHD Ankara Şube, Demokrasi İçin Hukukçular, ÖHD Ankara Şube ve Toplumsal Hukuk üyeleri Ankara Adliyesi önünde bir araya gelerek İçişleri Bakanlığı'nın kararına tepki gösterdi. Meslek örgütleri adına ortak açıklamayı okuyan ÖHD Ankara Şube Sekreteri Sipan Cizreli kayyum uygulamasına karşı gösterilecek tutumun yaşamsal önemde olduğunu belirterek şunları söyledi:

"İktidarın Kürt halkına yönelik ayrımcı siyaseti Türkiye halklarının geleceğinde de büyük risklerin kapısını aralamaktadır. Bütün hukuk örgütlerinin ve kamuoyunun bilmesini isteriz ki kayyım gasplarına karşı bugün sergilenecek tutum, siyasi iktidarın gittikçe arttırdığı baskı ve zor politikalarının durdurulması açısından yaşamsal önemdedir. Bu sebeple kesin ve açık bir itiraz geliştirmek için tarihsel bir durağın eşiğinde olduğumuzun iyi bilinmesi gerekmektedir. Dün, İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından ilan ettiği ve özünde her türlü hukuki usul ve ilkenin çiğnendiği bir kararla Hakkari Belediyesi'ne kayyım atandığını öğrenmiş olduk. Ülke siyasetinde normalleşme söylemlerinin revaçta olduğu bu süreçte hukukun Kürt halkının haklarını ve siyasi iradesini gasp etmek için kullanıldığına bir kez daha hep birlikte şahit olduk."

"Bağımsız yargıya dair bütün kuralların çiğnendi"

Avukat Sipan Cizreli İçişleri Bakanlığı'nın mahkeme yerine geçerek hüküm kurduğunu ve yaptırım uyguladığını öne sürdü. Cizreli, "İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada hukuki hiçbir dayanağı bulunmayan birçok iddia sıralamış ve Hakkari Belediye eş başkanı Mehmet Sıddık Akış hakkında adeta mahkeme yerine geçerek hüküm kurmuş, yaptırım uygulamıştır. Bağımsız yargıya dair bütün kuralların çiğnendiği bu uygulama ile yürütme ve yargı arasındaki işbirliği de gözler önüne serilmiştir. Eş başkan Mehmet Sıddık Akış başka bir soruşturma gerekçe gösterilerek gözaltına alınmış ancak dosya hakkında kısıtlama kararı alınarak suçlamaya dair iddialar kamuoyundan gizlenmiştir. Kamuoyunun gündeminde yer alan ve halkın genel menfaati ile doğrudan bağlantılı olan bu dosyada alınan gizlilik kararının manipülasyon taktiği ve dezenformasyon zemini olarak kurgulandığı açıktır. Söz konusu karar ile eş başkanın savunma hakkının engellendiği de bir başka gerçekliktir" dedi.

"Demokratik kamuoyunu itiraz etmeye çağırıyoruz"

Cizreli, kararın hukuki esaslarla uyuşmadığını söyleyerek şöyle konuştu:

"Kesinleşmiş bir yargı kararına dayanmayan, tamamen gerçek dışı suni iddialarla alınan ve masumiyet karinesi ile seçme ve seçilme hakkına saldırı niteliğinde olan bu kararın hukuki esaslarla uyuşur bir yanı yoktur. Mehmet Sıddık Akış Hakkari Belediyesi'nin seçilmiş eş başkanıdır, Hakkari halkının siyasi iradesidir. Hukuk dışı bu karara karşı bütün onurlu hukukçuları, hukuk örgütlerini ve demokratik kamuoyunu itiraz etmeye ve Hakkari halkının yanında yer almaya çağırıyoruz."