Hukukçular Derneği Trabzon Temsilcisi, Gazze'de 74 bini aşan ölü sayısını vurguladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hukukçular Derneği Trabzon Temsilcisi, Gazze'de 74 bini aşan ölü sayısını vurguladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'deki soykırımın 3. yılı nedeniyle Trabzon Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yapıldı. Hukukçular Derneği Trabzon Temsilcisi Muhammet Miraç Arslantürk, 74 bini aşan can kaybının 21 bin 500'den fazlasının çocuk olduğunu ifade etti.

Trabzon'da, İsrail'in Gazze'deki soykırımının 3. yılı nedeniyle basın açıklaması yapıldı.

Hukukçular Derneği Trabzon Temsilcisi Muhammet Miraç Arslantürk, Trabzon Adalet Sarayı önünde yaptığı açıklamada, hukukun, vicdanın ve insanlık onurunun sesi olmak için toplandıklarını söyledi.

Arslantürk, İsrail'in Gazze'deki soykırımının 3. yılını doldururken katledilen insan sayısının 74 bini aştığını, 21 bin 500'den fazlasının çocuk olduğunu vurguladı.

Arslantürk, İsrail'in çocukların oyun alanlarını, sığındıkları okulları ve tedavi gördükleri hastaneleri bombalayarak tüm uluslararası insani hukuk kurallarını ayaklar altına aldığına dikkati çekti.

Uluslararası Adalet Divanı'nın tedbir kararlarına ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin soruşturma süreçlerine rağmen İsrail'in küresel hukuk düzenine meydan okumayı sürdürdüğünü belirten Arslantürk, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünden tüm dünyaya tehditler savuran anlayış, veto yetkisine sahip güçlerin sağladığı vesayet sayesinde koruma zırhına büründürülmüştür." dedi.

Başkenti Doğu Kudüs olan egemen ve bağımsız Filistin Devleti'nin tüm dünyada tanınması gerektiğini ifade eden Arslantürk, şunları kaydetti:

"Bizler, cübbelerinin onurunu taşıyan savunma makamı temsilcileri olarak, katledilen çocukların, sessizliğe gömülmek istenen mazlumların ve ezilmeye çalışılan hukukun gür sesi olmaya devam edeceğiz. Bütün baroları, hukuk örgütlerini ve hukukçuları insanlık onuruna ve adalete sahip çıkmaya davet ediyoruz."

Kaynak: AA
İnsan HaklarıTrabzonGüncelÇocukGazzeDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD ordusunda 81 yıl sonra bir ilk Asker kurşuna dizilecek ABD ordusunda 81 yıl sonra bir ilk! Asker kurşuna dizilecek
Genç kızları orada görünce dayanamadı: Tesettürlüyüz, yakışıyor mu Genç kızları orada görünce dayanamadı: Tesettürlüyüz, yakışıyor mu?
Hem meyvesi hem çiçeği para ediyor: Eken bir senede evini arabasını alıyor Hem meyvesi hem çiçeği para ediyor: Eken bir senede evini arabasını alıyor
Gelen sesler üzerine toprağı kazdı, gördükleri karşısında dehşete düştü Gelen sesler üzerine toprağı kazdı, gördükleri karşısında dehşete düştü
Beşiktaş’tan ayrıldı, 70 metreden attığı golle ağızları açık bıraktı Beşiktaş'tan ayrıldı, 70 metreden attığı golle ağızları açık bıraktı
Polisi radyatör suyu ikna etti Drift atan sürücü aracını söküp gizlemeye çalışmış Polisi radyatör suyu ikna etti! Drift atan sürücü aracını söküp gizlemeye çalışmış
14:52
Fenerbahçe’yi cehennem gibi fikstür bekliyor 29 günde bakın kaç maça çıkılacak
Fenerbahçe'yi cehennem gibi fikstür bekliyor! 29 günde bakın kaç maça çıkılacak
14:28
Ronaldo’dan Jorge Jesus’a tarihi rest
Ronaldo'dan Jorge Jesus'a tarihi rest
14:08
ABD’de 60 yıl sonra bir ilk: Trump onayladı, 13 kişiyi öldüren asker kurşuna dizilecek
ABD’de 60 yıl sonra bir ilk: Trump onayladı, 13 kişiyi öldüren asker kurşuna dizilecek
14:08
Meclis’e kanun teklifi sunuldu 6 meslek gurubuna daha yeşil pasaport geliyor
Meclis’e kanun teklifi sunuldu! 6 meslek gurubuna daha yeşil pasaport geliyor
13:12
Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti
Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti
12:24
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF’ye paraları iade etti
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF'ye paraları iade etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 14:54:20. #.0.3#
SON DAKİKA: Hukukçular Derneği Trabzon Temsilcisi, Gazze'de 74 bini aşan ölü sayısını vurguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei