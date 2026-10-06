Hukukçular Derneği Trabzon Temsilcisi, Gazze'de 74 bini aşan ölü sayısını vurguladı

Trabzon'da, İsrail'in Gazze'deki soykırımının 3. yılı nedeniyle basın açıklaması yapıldı.

Hukukçular Derneği Trabzon Temsilcisi Muhammet Miraç Arslantürk, Trabzon Adalet Sarayı önünde yaptığı açıklamada, hukukun, vicdanın ve insanlık onurunun sesi olmak için toplandıklarını söyledi.

Arslantürk, İsrail'in Gazze'deki soykırımının 3. yılını doldururken katledilen insan sayısının 74 bini aştığını, 21 bin 500'den fazlasının çocuk olduğunu vurguladı.

Arslantürk, İsrail'in çocukların oyun alanlarını, sığındıkları okulları ve tedavi gördükleri hastaneleri bombalayarak tüm uluslararası insani hukuk kurallarını ayaklar altına aldığına dikkati çekti.

Uluslararası Adalet Divanı'nın tedbir kararlarına ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin soruşturma süreçlerine rağmen İsrail'in küresel hukuk düzenine meydan okumayı sürdürdüğünü belirten Arslantürk, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünden tüm dünyaya tehditler savuran anlayış, veto yetkisine sahip güçlerin sağladığı vesayet sayesinde koruma zırhına büründürülmüştür." dedi.

Başkenti Doğu Kudüs olan egemen ve bağımsız Filistin Devleti'nin tüm dünyada tanınması gerektiğini ifade eden Arslantürk, şunları kaydetti:

"Bizler, cübbelerinin onurunu taşıyan savunma makamı temsilcileri olarak, katledilen çocukların, sessizliğe gömülmek istenen mazlumların ve ezilmeye çalışılan hukukun gür sesi olmaya devam edeceğiz. Bütün baroları, hukuk örgütlerini ve hukukçuları insanlık onuruna ve adalete sahip çıkmaya davet ediyoruz."