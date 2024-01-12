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Hükümet, SSK ve Bağkur emekli aylıklarına iyileştirme yapılmasına yönelik çalışmada sona yaklaşıyor - Son Dakika
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Hükümet, SSK ve Bağkur emekli aylıklarına iyileştirme yapılmasına yönelik çalışmada sona yaklaşıyor

Hükümet, SSK ve Bağkur emekli aylıklarının iyileştirilmesi için farklı senaryoların yer aldığı bir çalışma yapıyor. En düşük emekli aylığı yükseltilecek ve çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Çalışma sonucunda yapılacak düzenleme kamuoyuyla paylaşılacak ve Meclis'e sevk edilecek.

Hükümet, SSK ve Bağkur emekli aylıklarına iyileştirme yapılmasına yönelik çalışmada sona yaklaşıyor
12.01.2024 - 11:35,
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Hükümet, SSK ve Bağkur emekli aylıklarına iyileştirilme yapılmasına yönelik çalışmada sona yaklaştı. En düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik farklı senaryoların yer aldığı çalışma, Kabine Toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

TÜİK tarafından 3 Ocak'ta yüzde 64,77 olarak açıklanan 2023 yılı enflasyon rakamıyla memur ve emeklilerin maaş artış oranı da netleşmişti. Memur ve memur emeklisinin yüzde 49,25'lik maaş artışına karşın, işçi ve Bağkur emeklisinin zam oranının 37,57'de kalması kamuoyunda beklentilere yol açmıştı.

Beklentiler üzerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz koordinasyonunda çalışmalara başlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye bakanlıkları düzenleme için hazırlıklarını tamamladı.

Mevcutta 7 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik farklı senaryoların yer aldığı çalışma, gelecek hafta yapılacak Kabine Toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Kabinedeki değerlendirmelerin ardından neticelendirilecek çalışma, kamuoyuyla paylaşılacak ve yasalaşması için Meclis'e sevk edilecek.

Kaynak: AA
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