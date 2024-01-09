 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hulusi Akar, Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası'nda İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Hulusi Akar, Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası'nda İncelemelerde Bulundu

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, tamamlanma aşamasında olan Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası'nda incelemelerde bulundu. Akar, havalimanında devam eden çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Kayseri'de yapılan ciddi yatırımlar hakkında açıklamalarda bulunan Akar, yeni terminal binasının bölge için büyük bir kazanç olacağını ifade etti.

Hulusi Akar, Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası\'nda İncelemelerde Bulundu
09.01.2024 - 13:54,
Abone Ol

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, tamamlanma aşamasında olan Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası'nda incelemelerde bulundu.

Akar, havalimanında devam eden çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Gazetecilere açıklamada bulunan Akar, Kayseri'de her alanda ciddi yatırımlar yapıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, onun desteği ve teşvikiyle hizmet etmeye devam ettiklerini belirten Akar, bulundukları terminal binasının bölge için büyük bir kazanç olacağını ifade etti.

Terminalin bölgedeki turizm, sanayi, sosyal faaliyetler, bilimsel çalışmalar ve diğer alanlarda ciddi kolaylık sağlayacağını vurgulayan Akar, yurt içinden ve dışından seferlerin çok daha yüksek seviyeye ulaşacağını belirtti.

Başta 800 milyon lira tahmini bedelle başlanan projenin 2 trilyon liraya kadar çıktığını kaydeden Akar, "58 bin metrekareden bahsedildi. Şimdi geldiğimiz noktada 90 bin metrekarelik bir alana sahip. Son derece modern, kullanışlı, rahat bir şekilde halkımızın hizmetini, ihtiyaçlarını görebileceği bir noktaya gelindi." diye konuştu.

Tesiste sona gelindiğini aktaran Akar, şunları kaydetti:

"Tesis yakın zamanda hizmete girecek. Bununla ilgili son hazırlıklar, çalışmalar yapılmakta. Onun da müjdesini en kısa zamanda sizlere vereceğiz. Böylece bölgemize, Kayseri'mize önemli bir tesis daha kazandırılmış olacak. Hizmet siyaseti devam ediyor. Sadece terminal binası değil, hızlı tren dahil diğer projeler de yoğun bir şekilde devam ediyor. İnşallah önümüzdeki dönemde çok daha önemli projelerle, çok daha büyük projelerle halkımıza hizmeti devam ettireceğiz."

Akar'a, AK Parti Kayseri milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ve Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm eşlik etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Hulusi Akar, Kayseri, Ulaşım, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hulusi Akar, Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası'nda İncelemelerde Bulundu - Son Dakika


14:34
İsrail'den, Lübnan'da Hizbullah Komutanı'nın cenaze töreninin yapıldığı alana hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var İsrail'den, Lübnan'da Hizbullah Komutanı'nın cenaze töreninin yapıldığı alana hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var
14:27
Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftinin 2. bebeği dünyaya geldi Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftinin 2. bebeği dünyaya geldi
14:22
RTÜK'ün ceza yağdırdığı Kızıl Goncalar yayınlanmadı! Dizinin yönetmeni sektöre veryansın etti RTÜK'ün ceza yağdırdığı Kızıl Goncalar yayınlanmadı! Dizinin yönetmeni sektöre veryansın etti
14:10
Neden Kadıköy'den aday oldu? Fatih Mehmet Maçoğlu'nun cevabı tatmin etmedi Neden Kadıköy'den aday oldu? Fatih Mehmet Maçoğlu'nun cevabı tatmin etmedi
13:56
Murat Kurum'dan İmamoğlu'nu kızdıracak sözler: Rakibim İstanbul'a karşı olan ilgisizlik, ihmalkarlık Murat Kurum'dan İmamoğlu'nu kızdıracak sözler: Rakibim İstanbul'a karşı olan ilgisizlik, ihmalkarlık
13:44
İmamoğlu'ndan Kurum'a: Bu millet size haddinizi 31 Mart 2024'te bildirecek İmamoğlu'ndan Kurum'a: Bu millet size haddinizi 31 Mart 2024'te bildirecek
13:42
Beşiktaş'a imza atan Fernando Santos'tan ilk sözler: Büyük isimleri değil büyük karakterleri kadromuza katacağız Beşiktaş'a imza atan Fernando Santos'tan ilk sözler: Büyük isimleri değil büyük karakterleri kadromuza katacağız
13:37
Bakan Kacır'dan, 'Baykar devletten teşvik alıyor' sözlerine yanıt Bakan Kacır'dan, "Baykar devletten teşvik alıyor" sözlerine yanıt

Son Dakika
14:34 İsrail'den, Lübnan'da Hizbullah Komutanı'nın cenaze töreninin yapıldığı alana hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var
14:27 Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftinin 2. bebeği dünyaya geldi
14:22 RTÜK'ün ceza yağdırdığı Kızıl Goncalar yayınlanmadı! Dizinin yönetmeni sektöre veryansın etti
14:10 Neden Kadıköy'den aday oldu? Fatih Mehmet Maçoğlu'nun cevabı tatmin etmedi
13:56 Murat Kurum'dan İmamoğlu'nu kızdıracak sözler: Rakibim İstanbul'a karşı olan ilgisizlik, ihmalkarlık
13:44 İmamoğlu'ndan Kurum'a: Bu millet size haddinizi 31 Mart 2024'te bildirecek
13:42 Beşiktaş'a imza atan Fernando Santos'tan ilk sözler: Büyük isimleri değil büyük karakterleri kadromuza katacağız
13:37 Bakan Kacır'dan, "Baykar devletten teşvik alıyor" sözlerine yanıt
13:05 iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlatan Apple, kullanıcılara 3 biner lira ödeme yapmaya başladı
13:03 Hindistan'da COVID-19 Vakaları Artıyor: JN.1 Varyantı Hızla Yayılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 15:17:42. #1.11#
SON DAKİKA: Hulusi Akar, Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası'nda İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement