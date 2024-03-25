TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar: Türkiye\'de yaşayan herkes kardeş, birinci sınıf vatandaştır

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, "Türkler, Kürtler, Araplar Türkiye'de yaşayan 85 milyondan kim varsa herkes kardeş, herkes birinci sınıf vatandaştır. Bunu herkes böyle bilsin, hiçbir fitneye, fesada fırsat vermeyeceğiz." dedi.
Akar, partisince merkez Altıeylül ilçesine bağlı Sütlüce Mahallesi'nde düzenlenen mitingde, Cumhur İttifakı olarak büyük Türkiye için çalıştıklarını söyledi.
Teröre hiçbir şekilde geçit vermeyeceklerini belirten Akar, şöyle konuştu:
"Biz sizler için çalıştıkça bazıları bizim paçamızdan çekmeye çalışıyor, yavaşlatmaya, durdurmaya çalışıyor. Bizi durduramayacaklar, engelleyemeyecekler. Bunun için 15 Temmuz hain darbe girişimine rağmen çok şükür bunları ülkemizden sürdük, gönderdik. İlçelerimizde, illerimizde, dağlarda Mehmetçiğe karşı koyamayanlar, kazdıkları çukurlara gömüldüler. Daha sonra Irak'ın Suriye'nin kuzeyine gittiler. Orada bir terör koridoru yapmaya çalıştılar. Sizlerin duası, Allah'ın yardımıyla Mehmetçik onları kazdıkları çukurlara gömdü ve gömmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki barınakları, sığınakları, korunakları ne varsa başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediyor. Bunlara kim destek sağlarsa sağlasın, Allah'ın izniyle en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek, 40 yıldan beri başımıza musallat olan bu beladan hep birlikte kurtulacağız."
Akar, Türkiye'nin tek yürek olduğunu dile getirerek "Biz 85 milyon olarak biriz, tek yumruk, tek yüreğiz. Birliğimiz ve beraberliğimiz inşallah daim olacak. Yüzyıllardan beri biz beraber yaşadık, beraber ekmeğimizi, suyumuzu paylaştık, kız aldık, kız verdik. Türkler, Kürtler, Araplar Türkiye'de yaşayan 85 milyondan kim varsa herkes kardeş, herkes birinci sınıf vatandaştır. Bunu herkes böyle bilsin, hiçbir fitneye, fesada fırsat vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
"Teröristlerin hevesleri kursağında kaldı"
Irak ve Suriye'de yapılan müdahalenin Türkiye'yi büyük belalardan kurtardığını belirten Akar, şöyle devam etti:
"Allah'a çok şükür zamanında Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifiyle başlattığımız operasyonlar başarılı bir şekilde gerçekleşti. Teröristlerin hevesleri kursağında kaldı, kazdıkları çukurlara gömüldüler. Onlara kimlerin yardım ettiğini, destek sağladığını, biliyoruz, görüyoruz, anlıyoruz. Bunların hepsi beyhude gayret. Ne yaparsanız yapın, kim desteklerse desteklesin, bu işin iki yolu var, ya bulundukları yere gömülecekler ya da gelip adalete teslim olacaklar. Artık söz dinleyen Türkiye yok, sözü dinlenen Türkiye var. Türkiye uluslararası ortamda ve üç kıtada şu anda söz sahibi, bütün dünyayla da ilgi sahamız var. Biz sadece kendi ülkemiz için çalışmıyoruz, aynı zamanda dostlarımız ve kardeşlerimizin de haklı davalarını destekledik, destekliyoruz. Kıbrıs bizim milli meselemiz, hiçbir şekilde vazgeçmemiz mümkün değil. Ege'de ve Akdeniz'de dostluk istiyoruz, iyi komşuluk ilişkileri istiyoruz. Hiçbir şekilde bugüne kadar olduğu gibi haklarımızı çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz. Libya ve Azerbaycan da bizim kardeşimiz, onların da haklarını koruduk ve korumaya devam edeceğiz."
Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde savunma sanayisinde önemli yol katettiklerini vurguladı.
Mitinge AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, MHP Balıkesir İl Başkanı Niyazi Tunç, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, AK Parti Altıeylül Belediye Başkan Adayı Mesut Eray da katıldı.
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