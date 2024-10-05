Humus'ta SİHA'nın Hava Saldırısı: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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Humus'ta SİHA'nın Hava Saldırısı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Humus'ta bilinmeyen bir SİHA, bir araca saldırdı; 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

05.10.2024 18:17
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TEL Suriye'nin orta kesimindeki Humus ilinde aidiyeti bilinmeyen Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile bir araca hava saldırısı düzenlediği ileri sürüldü.

Suriye rejimine yakın sosyal medya hesapları, aidiyeti bilinmeyen bir SİHA'nın, yerel saatle 14.55'te Humus-Hama yolunda bir araca hava saldırısı düzenlediğini iddia etti.

Saldırıda, bir kişinin öldüğü ve 3 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Beşşar Esed rejiminin resmi haber ajansı SANA'ya göre de hava savunma sistemleri, Humus'ın batı kırsalında düşman hedeflere karşılık vermeye çalıştı.

Aidiyeti bilinmeyen hava araçları dün gece yarısından sonra Humus'un doğu kırsalında İran destekli grupların kullandığı Tedmur ile T4 Askeri Havalimanlarına hava saldırıları düzenlemişti.

İsrail makamlarından saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Humus'ta SİHA'nın Hava Saldırısı: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

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