Humus'ta Yeniden İnşa Heyecanı - Son Dakika
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Humus'ta Yeniden İnşa Heyecanı

Esad rejiminden kurtulan Humus'ta halk, kenti yeniden inşa etme kararlılığını ifade ediyor.

16.12.2024 18:01
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- Esad rejiminden kurtulan Humus'ta "yeniden inşa" heyecanı

HUMUS - Suriye'de 13 yıl süren iç savaşın izlerini taşıyan Humus'ta halk, Esad rejimini "61 yıllık zulüm" olarak nitelendirirken, rejimin devrilmesiyle kenti yeniden inşa edeceklerini belirtti.

Suriye'nin başkent Şam ve Halep'in ardından en büyük 3. kenti Humus, ülkede 13 yıl süren iç savaşın ardından yaralarını sarmaya çalışıyor. Suriye'de savaşın ilk yıllarında hükümet aleyhine protestoların merkezi haline gelen ve Suriye rejimi güçleri ile muhalif gruplar arasında şiddetli çatışmalara sahne olan kentte siviller, yeni döneme geçiş yapıyor. Elektriğin olmadığı kentte Suriyeliler, El Şüheyda Meydanı'ndaki Halid bin Velid Cami avlusunda toplanarak günlerini geçiriyor. Muhalif grupların, Esad rejimini devirmesiyle yıllarca ateş altında kalan Humus'taki büyük yıkım gözler önüne serilirken, bazı binaların yıkıldığı, bazılarında ise yoğun mermi izlerinin olduğu görüldü.

"Humus'u yeniden inşa edeceğiz"

Evi yıkılan ve çadırda yaşayan 4 çocuk babası Muhammed Al Ahmed, "Ben emekli öğretmenim. Esad bana aylık 300 bin Suriye parası veriyordu ve ben o parayla sadece pişmiş tavuk alabiliyordum. Biz 61 yıllık zulümde yaşadık ve konuşurken, 'Yerin kulağı var' derlerdi, çok korkardık. Ancak o zulüm bitti. Humus'u yeniden inşa edeceğiz" dedi.

"Bu, Esad'ın yaptığı bir deprem"

Yıkık dökük binalar arasında manav işleten Hüseyin Beşir, "Yapacak bir şeyimiz yok. Yaşamaya çalışıyoruz. Bu normal bir deprem değil, Esad'ın yaptığı bir deprem. Hayata tutunmak için çalışmak zorundayız. İnşallah el ele verip yeniden inşa süreci başlayacak" diye konuştu.

"Burada hayatımızı sürdüreceğiz"

İç savaş başladığında ülkesini terk etmek zorunda kalan ve 2 gün önce yeniden Humus'a gelen Ahmed Rahim, "Ben 13 yıldır ülkemden uzak bir yerde yaşıyordum. Eşim ve çocuklarım halen yurt dışında. El ele verip burayı inşa edeceğiz. Eşimi ve çocuklarımı da buraya alacağım. Burada hayatımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

" Türkiye'nin iyiliklerini unutmayacağız"

Suriyeli Meryem Hasan ise, Suriye'nin artık özgürleştiğini belirterek, "Bugünler bizim için bayram. Suriyemiz artık özgürleşti. Mücahit kardeşlerimiz bizi kurtardı. Türkiye ve Suriye kardeştir. Türkiye bizi yıllarca misafir etti. Bu iyiliklerini unutmayız" dedi.

Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Suriye, Dünya, Son Dakika

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