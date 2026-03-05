Hunat Hatun Camisi Ramazan Işıklarıyla Süslendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hunat Hatun Camisi Ramazan Işıklarıyla Süslendi

Hunat Hatun Camisi Ramazan Işıklarıyla Süslendi
05.03.2026 12:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de Hunat Hatun Camisi önüne dekoratif ışıklar yerleştirildi. Ramazan ruhunu yansıtıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Hunat Hatun Camisi önü, hilal ve yıldız motifli dekoratif ışıklarla donatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu şehrin dört bir yanında hissettirmeye devam eden belediye ekipleri, şehrin önemli tarihi ve sosyal noktalarından olan cami önünü, özel ışıklandırma ve dekoratif şekillerle süsledi.

İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Teknik Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, cami önündeki meydan "Hoş Geldin ya Şehr-i Ramazan" yazılı hilal ve yıldız motifleriyle aydınlatıldı.

Kurulan dekoratif ışıklandırmalar, akşam saatlerinde bölgeye ayrı bir güzellik kattı.

Kaynak: AA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Hunat Hatun, Belediye, Kayseri, Güncel, Cami, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hunat Hatun Camisi Ramazan Işıklarıyla Süslendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran maça saatler kala müjdeyi verdi Sadettin Saran maça saatler kala müjdeyi verdi
Kuşum Aydın’ın son halini görenler tanıyamıyor Kuşum Aydın'ın son halini görenler tanıyamıyor
2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz 2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz
ABD Savunma Bakanı: İran’a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz ABD Savunma Bakanı: İran'a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz
Bremen’de bomba alarmı, Merkez Tren İstasyonu tahliye edildi Bremen'de bomba alarmı, Merkez Tren İstasyonu tahliye edildi
’’Savaştan korktu kaçtı’’ denilen Ronaldo hakkında korkutan haber ''Savaştan korktu kaçtı'' denilen Ronaldo hakkında korkutan haber

12:35
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Akıllı olun’’ mesajı
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Akıllı olun'' mesajı
12:05
ABD’nin kayıpları artıyor “Yenilmez“ denilen savaş uçağı düştü
ABD'nin kayıpları artıyor! "Yenilmez" denilen savaş uçağı düştü
11:56
Türkiye’nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba
Türkiye'nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba
11:23
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı’na İHA saldırısı
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı
11:06
Avrupa’da uykular kaçtı Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
11:06
EuroLeague’den Fenerbahçe Beko’ya şok ceza
EuroLeague'den Fenerbahçe Beko'ya şok ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 13:01:43. #7.12#
SON DAKİKA: Hunat Hatun Camisi Ramazan Işıklarıyla Süslendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.