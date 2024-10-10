Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivali 2024 - Son Dakika
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Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivali 2024

Maltepe'de 11-13 Ekim'de düzenlenecek festivalde 24 sanatçı sahne alacak, biletler ücretsiz.

10.10.2024 11:42
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(İSTANBUL)- Maltepe Etkinlik Alanı, 11-13 Ekim 2024 tarihlerinde Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek festivalde, türkülere hayat veren sanatçılar sahne alacak, söyleşi ve paneller yapılacak. Atölye ve çocuk etkinliklerinin yanı sıra özel sergiler düzenlenecek. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ikinci gününde festival alanında olacak. Festivale katılmak isteyen İstanbullular 'İstanbul Senin' uygulaması üzerinden ücretsiz biletlerini temin edebilecek.

İBB tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenen Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivali, 11-13 Ekim 2024 tarihleri arasında Maltepe Etkinlik Alanı'nda İstanbullularla buluşacak. Alevi-Bektaşi kültürünün önemli unsurlarının da öne çıktığı festival, İstanbul'un çok kültürlü yapısını yansıtan programıyla her kesimden ve her yaştan katılımcıya hitap edecek. Üç gün boyunca, iki ayrı sahnede gerçekleşecek program, Alevi-Bektaşi müziğinin güçlü icracıları ve müzik dünyasının önemli isimlerinin yanı sıra genç isimlerin de katkılarıyla katılımcıları geniş bir müzik yelpazesi ile kucaklayacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, festivalin ikinci gününde etkinlik alana gelecek İstanbullulara hitap edecek.

24 sanatçı sahneye çıkacak

Festivalde; Selda Bağcan, Edip Akbayram, Mazlum Çimen, İlkay Akkaya, Muharrem Temiz & Cengiz Özkan, Dertli Divani, Nida Ateş, Aynur Haşhaş, Ayfer Düzdaş, Barabar, Cihan Çelik, Çiğdem Elmas, Deniz Türkan, Erdoğan Emir, Erensoy Akkaya, Gani Pekşen, Gülcihan Koç, Hasan Ali Sezer, İlke Türkdoğan, Sasa Serap, Serpil Sarı, Tayyar Erdem ve Yolcu Bilginç, şarkı ve türküleriyle İstanbullularla buluşacak. Alevi-Bektaşi kurumlarının paydaşlığında hazırlanan festivalde, konserler, paneller, semahlar, atölyeler, Haydar Taştan, Derya Deniz Pekkıyıcı ve Okan Ulusoy'un fotoğraflarından oluşan "Aşk-ı Hakikat" sergisinin yanı sıra, bu yıl ilk kez 20 yayınevi de stantlarıyla alanda yer alacak.

Biletler ücretsiz

Sunuculuklarını Başak İkiz, Hümay Güldağ, Yeşim Koçak, Sermet Yeşil, Hasan Şahintürk ve Dilek Odabaş'ın yapacağı festivale dileyen herkes katılabilecek. 3 gün sürecek Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivali'nin ücretsiz biletleri İstanbul Senin uygulaması üzerinden temin edilebilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivali 2024 - Son Dakika

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