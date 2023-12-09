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Hunter Biden: Beni öldürmeye çalışıyorlar - Son Dakika
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Hunter Biden: Beni öldürmeye çalışıyorlar

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, federal savcı tarafından çeşitli suçlamaların yöneltilmesinin ardından katıldığı bir programda 'Beni öldürmeye çalışıyorlar.' dedi. Hunter Biden, suçlamaların kendisiyle alakalı olmadığını ve bu kişilerin hasta insanlar olduğunu belirtti. ABD Başkanı Biden'ın oğluna yöneltilen suçlamalar hakkında Beyaz Saray'dan henüz bir yorum yapılmadı.

Hunter Biden: Beni öldürmeye çalışıyorlar
09.12.2023 - 10:57,
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ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, federal savcı tarafından çeşitli suçlamaların yöneltilmesinin ardından katıldığı bir programda "Beni öldürmeye çalışıyorlar." dedi.
The Hill'in haberine göre, Hunter Biden, "vergi kaçırmak, evrakta sahtecilik ve vergi beyan etmemek" gibi 9 suçlamanın yöneltilmesinin ardından, Moby isimli müzisyenin "Moby Pod" adlı programına konuk olarak değerlendirmelerde bulundu.
Hunter Biden, "Beni öldürmeye çalışıyorlar çünkü bu acıyı babamın kaldırmayacağını biliyorlar. Bu sayede onu görevinden etmeye çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.
Yapılanların kendisiyle alakalı olmadığını anladığını vurgulayan Hunter Biden, "Bu kişilerin, muhtemelen yaşadıkları travmalar sonucu kötü olmaya karar veren hasta insanlar olduklarını fark ettim." diye konuştu.
Kendisini neden daha fazla savunmadığına ilişkin soruya, bunun yalnızca "yangına körükle gitmek" olacağı yanıtını veren Hunter Biden, "Bunun bitmesini umut etmeyi bıraktım çünkü babam ABD Başkanı olduğu sürece durmayacaklar." değerlendirmesinde bulundu.
Hunter Biden'a yöneltilen suçlamalar
Özel Savcı David Weiss'in hazırladığı iddianamede, Hunter Biden'a aralarında "vergi kaçırmak, evrakta sahtecilik ve vergi beyan etmemek" gibi 3 ağır suç ve 6 kabahatin yer aldığı 9 suçlama yöneltilmişti.
Hunter Biden'ı "2016-2019 yıllarında ödemesi gereken 1,4 milyon dolarlık vergiyi ödememek"le itham eden Weiss, Biden'ın "vergilerini ödemek yerine savurgan yaşam tarzı için milyonlarca dolar harcadığını" öne sürmüştü.
Öte yandan Beyaz Saray, ABD Başkanı Biden'ın oğluna yöneltilen yeni suçlamalar hakkında yorum yapmamıştı.
Hunter Biden'ın, suçlu bulunması halinde 17 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalması öngörülüyor.

Kaynak: AA
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