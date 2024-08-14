Hunter Biden, Burisma için ABD'den yardım istedi iddiası - Son Dakika
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Hunter Biden, Burisma için ABD'den yardım istedi iddiası

New York Times gazetesi, ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın, yönetim kurulu üyeliği yaptığı Ukraynalı enerji şirketi Burisma için ABD hükümetinden yardım istediğini ileri sürdü.

14.08.2024 23:46
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New York Times (NYT) gazetesi, ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın, yönetim kurulu üyeliği yaptığı Ukraynalı enerji şirketi Burisma için ABD hükümetinden yardım istediğini ileri sürdü.

Gazetenin "kayıtlara" ve konu hakkında bilgi sahibi kişilerle yapılan röportajlara dayandırdığı haberine göre, Hunter Biden, babası başkan yardımcısıyken İtalya'da jeotermal bir proje üzerinde çalışan Burisma şirketi için ABD'nin Roma Büyükelçisi John R. Phillips'e mektup yazdı.

Mektupta, Hunter Biden, bir dönem yönetim kurulu üyesi olduğu Burisma için ABD'den yardım istedi.

Büyükelçi Phillips ise NYT'ye yaptığı açıklamada, çok sayıda mektup aldığını ancak Hunter Biden'ın kendisine Burisma şirketi için mektup yazıp yazmadığını hatırlamadığını ifade etti.

Phillips, Hunter Biden ile temasa geçmiş olması durumunda kesinlikle buna dikkat edeceğini belirterek, "Nezaketen, muhtemelen bir tür yanıt aldığından emin olurdum, ama benden olması şart değil. Bunu teşvik etmek bile istemezdim, çünkü kendimizi böyle bir şeye bulaştırmak istemezdim." diye konuştu.

Biden'ın avukatı Abbe Lowell, yaptığı açıklamada, "Hiçbir toplantı gerçekleşmedi, hiçbir proje hayata geçmedi, ABD'de hiç bir şey talep edilmedi ve sadece İtalya'da bir tanışma talep edildi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hunter Biden, Burisma için ABD'den yardım istedi iddiası - Son Dakika

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