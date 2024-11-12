HÜRJET'in ikinci prototipi, ilk uçuşunu başarıyla tamamladı - Son Dakika
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HÜRJET'in ikinci prototipi, ilk uçuşunu başarıyla tamamladı

HÜRJET\'in ikinci prototipi, ilk uçuşunu başarıyla tamamladı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk milli jet eğitim uçağı HÜRJET'in ikinci prototipi, ilk uçuşunu başarıyla tamamladı.

12.11.2024 19:48
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk milli jet eğitim uçağı HÜRJET'in ikinci prototipi, ilk uçuşunu başarıyla tamamladı.

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, üretilen ilk HÜRJET jet eğitim uçağı, ilk uçuşunu 25 Nisan 2023 yılında yaptı. HÜRJET, bugüne kadar 140'ın üzerinde test faaliyetini geride bıraktı.

İlk prototipinde 45 bin feet irtifanın üzerine çıkan ve ses hızını aşan HÜRJET'in ikinci prototipi gökyüzüyle buluştu. Bugün havalanan HÜRJET'in ikinci prototipi 26 dakika havada kalarak çeşitli manevra testlerini gerçekleştirdi. 200 knot süratte 10 bin feet irtifaya ilk uçuş başarıyla tamamlandı.

23 Ekim'de TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında, 4'ü TUSAŞ personeli, 1'i taksi şoförü olmak üzere 5 kişi şehit olmuştu. Saldırının akabinde "daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz" sözleri slogana dönüştü. Terör saldırısından 20 gün sonra, HÜRJET'in ikinci prototipi mavi gökyüzü ile buluştu. İkinci prototipte, terör saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz, Atakan Şahin Erdoğan, Cengiz Coşkun ve Murat Arslan'ın isimleri yer aldı.

İlk teslimatın 2026'da gerçekleştirilmesi planlanıyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinesinde, Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacını karşılamak amacıyla 2017 yılında başlatılan proje kapsamında TUSAŞ tarafından milli imkanlarla üretilen HÜRJET jet eğitim uçağı; tek motorlu, tandem ve modern aviyonik kokpite sahip. Üstün performans özelliklerini kullanarak kritik rol oynamak üzere tasarlanan HÜRJET için seri üretim çalışmaları devam ediyor. İlk teslimatının 2026 yılında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, projenin sağlam adımlarla ilerlediğini belirterek, TUSAŞ'ın gökyüzünde başarılarına devam ettiğini ifade etti.

HÜRJET jet eğitim uçağının ikinci prototipinin gerçekleştirdiği ilk uçuşu başarıyla tamamlamasından dolayı çok büyük gurur duyduklarını aktaran Demiroğlu, "Gök vatanımızdaki uçaklarımızın sayısı artacak. HÜRJET'in de olgunlaştırma aşamalarının tamamlanmasının ardından teslimatları başlayacak. Ülkemiz için daha güçlü yarınlara kanat açıyoruz. Bu yüzden daha çok çalışacağız ve daha çok üreteceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Havacılık, Teknoloji, Türkiye, Güncel, TUSAŞ, TUSAŞ, Son Dakika

Son Dakika Güncel HÜRJET'in ikinci prototipi, ilk uçuşunu başarıyla tamamladı - Son Dakika

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