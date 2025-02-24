Hurma Fiyatları Sabit, Alışveriş Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hurma Fiyatları Sabit, Alışveriş Artıyor

Gaziantep'te hurma fiyatlarının sabit kalması, Ramazan öncesi alışverişi ve talebi artırdı.

24.02.2025 23:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hurma fiyatının sabit kalması vatandaşın yüzünü güldürdü

GAZİANTEP - Ramazan ayı öncesi tezgaha inen hurmalarda fiyatların sabit kalması hurmaya olan talebi arttırdı.

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Gaziantep'te hurma alışverişi hız kazandı. Vatandaşlar, fiyatların geçen yıla göre değişmemesi nedeniyle memnuniyetlerini dile getirirken, esnaf da satışların arttığını belirtti. Her bütçeye uygun hurmaların bulunduğunu ifade eden satıcı Müslüm Deniz, fiyatların 60 TL ile 500 TL arasında değiştiğini söyledi. Özellikle Ramazan ayında yoğun talep gören hurmanın yanı sıra, fıstık, fındık, badem ve çeşitli baharatlar da ilgi görüyor. Satıcılar, fiyatların sabit kalmasının hem alıcılar hem de satıcılar açısından olumlu bir durum olduğunu vurgularken, vatandaşlar da Ramazan alışverişlerini yapmaktan memnun olduklarını ifade etti.

"Fiyatlar değişmeyince satışlarımız arttı ve bu durum bizi mutlu ediyor"

Hurma satışları ile ilgili bilgi veren esnaf Müslüm Deniz, "Her yıl hurma satışı yapıyoruz. Her bütçeye uygun hurmalarımız mevcut. Bu yıl hurma fiyatları geçen yıl ile aynı seviyede. Fiyatlar değişmeyince satışlarımız arttı ve bu durum bizi mutlu ediyor. Hem müşterilerimiz uygun fiyatlarla alışveriş yapabiliyor hem de biz satışlarımızı sürdürebiliyoruz. Bu yıl satışlarımız daha da arttı. Normalde her yıl bir dükkanda yaklaşık bir ton hurma satarken, bu yıl iki ton hurma aldık ve satışlarımız oldukça iyi gidiyor. Sadece hurma değil; fıstık, fındık, badem, çerez ve baharat gibi ürünler de satıyoruz. Hurma fiyatlarımız çeşitliliğe göre değişiyor: 60 TL, 120 TL, 200 TL ve 500 TL gibi farklı seçenekler mevcut. Hurma kalitesini anlamanın bazı püf noktaları var. Örneğin, hurmanın çekirdeğini saran kapağın üzerinde olması gerekiyor. Eğer yoksa, hurmanın bozulmuş olma ihtimali yüksek. Ayrıca kaliteli hurma tatlı olur" dedi.

Ramazan alışverişine çıkan Cafer Kargın, "Ramazan alışverişimizi yapmaya başladık. Baharatlar, hurma, kahvenin yanında şeker gibi temel ihtiyaçlarımızı aldık. Fiyatlar geçen seneyle aynı olduğu için memnunuz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Alışveriş, Gaziantep, Ekonomi, Güncel, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hurma Fiyatları Sabit, Alışveriş Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:43 “Maymun“ benzetmesi başını yaktı Galatasaray, Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunacak "Maymun" benzetmesi başını yaktı! Galatasaray, Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunacak
00:29 “Mourinho ağlamaya devam etsin“ demişti Acun Ilıcalı’dan Okan Buruk’a zehir zemberek sözler "Mourinho ağlamaya devam etsin" demişti! Acun Ilıcalı'dan Okan Buruk'a zehir zemberek sözler
00:01 Görüntüler infial yarattı Jose Mourinho derbi biter bitmez soluğu Vincic’in odasında aldı Görüntüler infial yarattı! Jose Mourinho derbi biter bitmez soluğu Vincic'in odasında aldı
23:33 Putin: ABD ile nadir toprak elementi alanında birlikte çalışmaya hazırız Putin: ABD ile nadir toprak elementi alanında birlikte çalışmaya hazırız
21:54 Derbide kazanan yok Galatasaray ile Fenerbahçe golsüz berabere kaldı Derbide kazanan yok! Galatasaray ile Fenerbahçe golsüz berabere kaldı
09:58 Emekli ikramiyesi ne kadar olacak İşte Ankara’da konuşulan rakam Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte Ankara'da konuşulan rakam
09:54 Tuğçe Tayfur’dan Timur Turanbayburt uyarısı: Açıp açıp canlı yayın yapıyormuş biri Tuğçe Tayfur'dan Timur Turanbayburt uyarısı: Açıp açıp canlı yayın yapıyormuş biri
09:54 Ünlü oyuncu, katıldığı etkinlikte giydiği şeffaf elbiseyle tüm dikkatleri üzerine topladı Ünlü oyuncu, katıldığı etkinlikte giydiği şeffaf elbiseyle tüm dikkatleri üzerine topladı
09:42 Erdoğan’dan dikkat çeken MKYK hamlesi Vekillere “gel gel“ yapmış Erdoğan'dan dikkat çeken MKYK hamlesi! Vekillere "gel gel" yapmış
09:38 Soruşturma başlatılan Borsa İstanbul için yeni karar Soruşturma başlatılan Borsa İstanbul için yeni karar
09:24 Yeni 100 ve 10 TL banknotlar bugün tek bir değişiklikle tedavüle çıkıyor Yeni 100 ve 10 TL banknotlar bugün tek bir değişiklikle tedavüle çıkıyor
09:07 Zeynep-Volkan Demirel, üçüncü çocuklarına kavuştu Zeynep-Volkan Demirel, üçüncü çocuklarına kavuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2025 01:05:44. #1.11#
SON DAKİKA: Hurma Fiyatları Sabit, Alışveriş Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.