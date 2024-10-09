Hürmetçi Sazlığı Tanıtım Çalışmaları Başlıyor

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Kayseri'de Erciyes Dağı'nın eteklerinde bulunan Hürmetçi Sazlığı'nın tanıtımı amacıyla çalışma yapılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı tarafından kesin korunacak hassas alan ilan edilen İncesu ve Hacılar ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Hürmetçi Sazlığı, Kayseri Valiliği öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi ve paydaşlarının yer aldığı toplantıda ele alındı.

Bu kapsamda Valilik ve Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile doğaseverlerin ilgi gösterdiği bölgede, çalışma yapılması kararlaştırıldı.

Türkiye'nin dört bir yanından fotoğraf tutkunlarının ziyaret ettiği, Erciyes Dağı'nın eteğinde atlara ve göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Hürmetçi Sazlığı'nın gerçekleştirilecek çalışmalarla daha kapsamlı tanıtılması hedefleniyor.