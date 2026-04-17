Hürmüz Boğazı'na Ticari Geçiş İzni

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanı Seyed Abbas Arakçi, Lübnan'da yürürlüğe giren ateşkes doğrultusunda Hürmüz Boğazı'nın ticari gemilerin geçişine tamamen açıldığını duyurdu.

Arakçi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ateşkesin geri kalan süresi boyunca boğazdan tüm ticari gemilerin geçişine izin verileceğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, "Lübnan'daki ateşkes doğrultusunda, Hürmüz Boğazı'ndan tüm ticari gemilerin geçişi, ateşkesin geri kalan süresi boyunca tamamen açık ilan edilmiştir. Geçişler, İran İslam Cumhuriyeti Limanlar ve Denizcilik Örgütü tarafından daha önce duyurulan koordineli rota üzerinden gerçekleştirilmektedir" ifadelerini kullandı.