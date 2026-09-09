Hürmüz Boğazı'nda ABD füzesiyle vurulan İran savaş gemisi kısmen battı - Son Dakika
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Hürmüz Boğazı'nda ABD füzesiyle vurulan İran savaş gemisi kısmen battı

Hürmüz Boğazı\'nda ABD füzesiyle vurulan İran savaş gemisi kısmen battı
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ABD tarafından füze ile vurulan İran Devrim Muhafızları Donanması'na ait savaş gemisi, Hürmüz Boğazı kıyısındaki Bender Abbas kenti açıklarında AA ekibince görüntülendi.

BENDER ABBAS (AA) – Hürmüz Boğazı kıyısında yer alan Bender Abbas kenti açıklarında ABD tarafından füze ile vurulan İran Devrim Muhafızları Donanması'na ait savaş gemisi AA ekibi tarafından görüntülendi.

ABD tarafından vurulan savaş gemisinin ticari bir gemiden dönüştürüldüğü ve yaşam mahali hariç büyük kısmının sular altında kaldığı görüldü.

Geminin su üzerinde kalan kısımlarında ise uçaksavar sistemlerinin yer aldığı anlaşıldı.

Söz konusu geminin vurulduktan sonra tamamen yandığı görülürken, saldırı sonrası personel tahliyesi için hazır tutulan filikaların dahi kullanılamadığı gözlemlendi.

Enkazı henüz kaldırılmayan geminin tamamen batmasının beklendiği düşünülüyor.

Yaşam mahali suyun üzerinde bulunan geminin, bölgedeki olası gemi trafiği için tehlike oluşturabileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hürmüz Boğazı'nda ABD füzesiyle vurulan İran savaş gemisi kısmen battı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hürmüz Boğazı'nda ABD füzesiyle vurulan İran savaş gemisi kısmen battı - Son Dakika
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